Nude Tasarımlarına Ödül Yağdı

Şişecam'ın global tasarım markası Nude, Türk ve yabancı tasarımcıların yarattığı cam objelerden oluşan koleksiyonlarıyla prestijli ödülleri toplamayı sürdürüyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam'ın global tasarım markası Nude, Türk ve yabancı tasarımcıların yarattığı cam objelerden oluşan koleksiyonlarıyla prestijli ödülleri toplamaya devam ediyor. Yalın ve zamansız çizgileri, cam dünyasında benzeri bulunmayan bir şeffaflıkla birleştiren Nude, dört ayrı tasarımıyla beş yeni ödüle daha hak kazandı."Simple is Beautiful" (Yalın Güzeldir) felsefesini saygın tasarımcıların koleksiyonlarıyla buluşturan ve aralarında German Design, Red Dot, Wallpaper Design ve IF Design gibi dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarında ödülleri bulunan Nude, ödüllü koleksiyon sayısını 28'e yükseltti.Defne Koz'un Nude için tasarladığı Layers vazo koleksiyonu, German Design Award 2019'da Gold ödülün sahibi oldu. Uluslararası tasarım dünyasında özgün çizgisiyle tanınan Defne Koz'un Nude için tasarladığı Layers koleksiyonu beyaz, gri, mavi, amber, altın ve platin renklerinde ve üç farklı formda vazo içeriyor. Defne Koz, Layers'ta renk, cam, su ve ışığın birlikteliğinin ortaya çıkardığı toplam etkiden faydalanıyor. Sebastian Herkner tasarımı Beret ve Studio Formafantasma tasarımı Pigmento German Design Award özel mansiyon ödülünü aldı.Alman tasarımcı Sebastian Herkner'in Nude için tasarladığı, üç boy zarif saklama kaselerinden oluşan Beret koleksiyonu, Fransızların ünlü şapkası "Beret"ten ilham alıyor. İlk olarak dünyada dekorasyon trendlerini belirleyen fuarlardan biri olan Maison & Object Paris'te sergilenen koleksiyon, göz alıcı renkleriyle öne çıkıyor.Sezonun en trend renkleri karamel, amber, kobalt, petrol yeşilinin birleşimlerinden oluşan üç boy alternatifiyle büyüleyen Beret serisinde, yumuşak renklere sahip alt hazneler, pirinç kapaklarıyla buluşarak sade ve şık bir görünüme kavuşuyor. İtalyan tasarımcılar tarafından kurulan Hollanda merkezli Studio Formafantasma'nın Nude için tasarladığı Pigmento'da tasarımcılar, bilinen bir tekniği yeniden yorumlayarak ürüne hareket ve canlılık katıyor. Camın üzerinde pigmentler şeklinde yayılan renkler, her defasında farklı bir dağılım oluşturuyor. Beyaz üzerine pastel tonlardaki renkli pigmentlerin ürünlerin farklı kısımlarında kullanılması, her bir parçayı özel kılıyor.Brad Ascalon tasarımı Hepburn ise Elle Decoration Ukrayna Dergisi tarafından International Design Awards 2018 ve Interior Design Dergisi tarafından yılın en iyisi ödüllerini aldı.İlk olarak Ocak ayında Paris'teki Maison &Objet'te görülen ve Brad Ascolon tarafından "Golden Age" den ilham alınarak Nude için tasarlanan Hepburn koleksiyonu, dönemin karakteristik özelliklerini taşıyor. Yalın metalik parçalarla ve aksesuarlarla süslenmiş Hepburn, kusursuz bir şıklığa sahip. Kokteyl, likör ve kup bardakları ile karıştırıcı, sürahi ve çalkalama kabından oluşan Hepburn koleksiyonu, zarif, eğlenceli ve yalın yapısı ile sizleri miksoloji dünyasına davet ediyor.