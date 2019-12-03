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NUDER Başkanı Kahriman ve yabancı öğrenciler Başkan Arı'yı ziyaret etti

Nevşehir Uluslararası Öğrenci Derneği (NUDER) Başkanı Faruk Kahriman ve beraberindeki yabancı öğrenciler, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

03.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:59NUDER Başkanı Kahriman ve yabancı öğrenciler Başkan Arı'yı ziyaret etti
Uluslararası Öğrenci Derneği (NUDER) Başkanı Faruk Kahriman ve beraberindeki yabancı öğrenciler, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, NUDER Başkanı Faruk Kahriman ve , Pakistan, Somali, Fas ve Sudan gibi çeşitli ülkelerden yükseköğrenim görmek için Nevşehir'e gelen yabancı öğrencileri konuk etti.

Öğrencilerin ülkelerine yas yöresel kıyafetlerle katıldıkları ziyarette, NUDER Başkanı Faruk Kahriman derneğin faaliyetleri hakkında Başkan Arı'ya bilgiler verdi.

Kahriman, derneklerinin 'yi ve Nevşehir'i öğrenimlerini sürdürmek için tercih eden öğrencilere ev sahipliği yapmak, onları tanımak, birbirleriyle kaynaştırmak, eğitim ve öğretim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri maddi ve manevi ihtiyaçların çözümüne ortak olmak ve ülkemizde edindikleri birikimleri farklı coğrafyalara taşıyabilecek vasıflı insanlar olabilmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla kurulan bir sivil toplum örgütü olduğunu kaydetti.

Uluslararası Öğrenci algısının kamuoyunda sağlıklı bir şekilde yerleşmesi için çalışmak, uluslararası öğrencilerin eğitim, sağlık, oturum izni konularındaki sıkıntılarıyla ilgilenmek ve bu sıkıntıların çözümü için devlet kurumlarıyla işbirliği yapmayı kendilerine misyon edindiklerini ifade eden Kahriman, bu sayede hem Nevşehir'in hem de Türkiye'nin tanıtımına da ciddi katkılar sağladıklarını vurguladı.

Kahriman daha sonra ziyaretin anısına beraberindeki yabancı öğrenciler ile birlikte Başkan Arı'ya Kazakistan Kalpağını hediye ederek birlikte fotoğraf çektirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Arı ise, Nevşehir'e yükseköğrenimlerini sürdürmek amacıyla çeşitli illerden gelen öğrencilerin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından Nevşehir'e misafir olan tüm öğrencilerin eğitim hayatları boyunca her zaman yanlarında olduklarını söyledi. - NEVŞEHİR

Kazakistan, Rasim Arı, Nevşehir, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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