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NUDER'den Uçhisar Belediye Başkanı Süslü'ye ziyaret

Nevşehir Uluslararası Öğrenci Derneği (NUDER) yöneticileri Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'yü ziyaret etti.

24.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:13 NUDER'den Uçhisar Belediye Başkanı Süslü'ye ziyaret
Uluslararası Öğrenci Derneği (NUDER) yöneticileri Belediye Başkanı Osman Süslü'yü ziyaret etti.

Uluslararası Öğrenci Derneği (NUDER) temsilcisi Faruk Kahriman ve beraberindekiler Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'te desteklerinden dolayı teşekkür etti. NUDER Temsilcisi Kahriman yaptığı açıklamada, "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversite öğrencisi olan yurt dışından gelmiş 600 öğrenciye maddi ve manevi destek sağlayan derneğimize katkılarından dolayı Uçhisar Belediye Başkanımız Osman Süslü' ye teşekkür ederiz" dedi.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü eğitim-öğretim alanında öğrencilere destek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ziyaretleri için NUDER temsilcilerine teşekkür etti. - NEVŞEHİR

Osman Süslü, Nevşehir, Uçhisar, Güncel

Kaynak: İHA

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