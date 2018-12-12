"Nudge Bootcamp" Boğaziçi Üniversitesi'nde

Türkiye'nin ilk "Davranışsal Kamu Politikaları Dairesini" bünyesinde bulunduran T.C. Ticaret Bakanlığı ve İngiltere Ankara Başkonsolosluğu, Türkiye'de davranışsal kamu politikalarının geliştirilmesi ve analizi süreçlerinde bu alanda çalışan akademisyenlerle iş birliği yapmak için "Nudge Bootcamp" çalıştayı düzenliyor. Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde Albert Long Hall'de 13-14 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek çalıştayda, davranışsal ekonomi kapsamında yürütülecek projeler kapsamında akademisyenlerin görüşleri alınacak ve aynı zamanda üniversite öğrencileri arasında da davranışsal ekonomi ile ilgili farkındalık yaratılacak.

Günümüzde pek çok ülke kamu politikalarının daha iyi çalışması için psikoloji, bilişsel bilim, örgütsel davranışları içeren davranışsal ekonomiyi ve sosyal bilimleri politika üretim sürecine dahil ediyor."Davranışsal Ekonomi" bir disiplin olarak 2002 yılında Daniel Kahneman'ın aldığı Nobel Ödülü'nden sonra dünya çapında büyük bir ivme yakaladı ve 2017 yılında Richard Thaler'a verilen "Nobel Ödülü" ile bu ivmenin kamu üzerinde de büyük etkileri oldu.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü, davranışsal kamu politikalarının farklı uygulama alanlarının çalışılması, tasarlanması ve yeni fikirler üzerinde görüş alışverişinde bulunulması amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı ve İngiltere Ankara Başkonsolosluğu himayesinde gerçekleştirilen "Nudge Bootcamp" isimli çalıştaya ev sahipliği yapıyor. T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin ilk davranışsal kamu politikaları ünitesi olan "Nudge Turkey" projesini 2017 yılında başlattı. Bakanlık proje kapsamında, Türkiye'de konu ile ilgili çalışmalarını sürdüren akademisyenlerden oluşan "Davranışsal Aksiyon Takımı - Nudge Turkey Platformu'nu kurdu. Platform, kamu politikalarında insan odaklı yaklaşım ve kanıta dayalı politika üretmek ve geliştirmek için üniversitelerde eğitim kampları düzenliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Mehmet Yiğit Gürdal ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu Başkan Yardımcısı Sertaç Kanlı Yerlikaya'nın koordinatörlüğünde iki gün sürecek çalıştayda, Davranışsal Aksiyon Takımı, akademisyenler ve öğrenciler, davranışsal kamu politikalarını tüm yönleriyle değerlendirecek ve tartışacaklar. Programın kapanış çalıştayında ise öğrenciler, konu ile ilgili proje önerilerini sunacak ve jüri tarafından seçilen birinci projeye de ödülü düzenlenecek törenle verilecek.