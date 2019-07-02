02.07.2019 15:06
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Nüfus kayıtlarında 'ölü' değil 'şehit' yazılması talebi

Nüfus kayıtlarında

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, Cumhurbaşkanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne yaptıkları başvuru ile şehitlerin nüfus kayıtlarındaki "ölü" ifadesinin değiştirilerek "şehit" yazılmasını istediklerini bildirdi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, Cumhurbaşkanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne yaptıkları başvuru ile şehitlerin nüfus kayıtlarındaki "ölü" ifadesinin değiştirilerek "şehit" yazılmasını istediklerini bildirdi.
Pekacar, yaptığı yazılı açıklamada, "önce vatan, bayrak, ezan" diyerek mukaddesat uğruna can veren yiğitlerin ölü olmadığını aktararak, onların şehit olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne yaptığımız başvuru ile şehitlerin nüfus kayıtlarındaki 'ölü' ifadesinin değiştirilerek 'şehit' yazılmasını istedik." ifadelerini kullandı.
Şehitlerin hatıralarını diri tutmanın ve buna sahip çıkmanın vatandaş ile insan olmanın gereği olduğunu belirten Pekcan, bu nedenle toplumda şehitlik kavramına ilişkin farkındalık sağlayabilmeye yönelik her tür faaliyetin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.
Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği üzere şehitlerin "ölümsüz" olduğunu aktaran Pekcan, "Her şehit cenazesinde söylenen, 'şehitler ölmez' sözleri de toplum olarak buna inandığımızın kanıtıdır. Şehitlerimizin nüfus kayıtlarında 'ölü' ibaresi bulunmaktadır. İnancımıza göre ölümsüzlüğe eren yiğitlerin nüfus kaydında 'ölü' yazılması, biz şehit ailelerini derinden üzmektedir. Şehitlerimizin nüfus kayıtlarında yeni bir durum kodu ihdas edilerek, 'şehit' olarak değiştirilmesi için başvurumuzu yaptık. Başvurumuzun kısa süre içerisinde olumlu neticelenmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA
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