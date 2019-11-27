Haberler » Güncel » Nüfus Müdürlüğü'nde yılsonu yoğunluğu - Haber

Nüfus Müdürlüğü'nde yılsonu yoğunluğu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıl sonu olması nedeniyle İlçe Nüfus Müdürlüğünde işlem sayısı üçe katlandı.

27.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:48Nüfus Müdürlüğü'nde yılsonu yoğunluğu
'in İslahiye ilçesinde yıl sonu olması nedeniyle İlçe Nüfus Müdürlüğünde işlem sayısı üçe katlandı.
Kimlik kartı, ehliyet ve pasaport ücretlerine yüzde yüz zam yapılacağı, yıl başına kadar kimlik çıkarmayanlara cezai işlem uygulanacağı, ehliyet için yılbaşından sonra heyet raporu gerekeceği gibi asılsız iddialar nedeniyle İlçe Nüfus Müdürlüğünde yoğunluk yaşandı.
İlçe Nüfus Müdürü Hüseyin Sağır, yaptığı açıklamada, vatandaşların yetkili bir kişinin açıklamasının dışında hiçbir dedikoduya itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:46 Sakarya'dan kısa kısa
16:46 BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi Midilli'de
16:45 Bursa bakan selçuk 27 bini aşkın engellimize hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz
16:45 Edirne -enez'in tarihi mirasını yansıtan objeler, saros körfezi'ne batırılıyor
16:40 Bakan Ersoy, 'Uluslararası Kısa Film Yarışması' ödül törenine katıldı
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu
15:53 İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi
15:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz
15:26 CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi
15:25 İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
27.11.2019 16:46:16