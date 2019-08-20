Haberler» Güncel» Haber

Nüfus Müdürlüğünden, yaşlı ve engellilere evde hizmet

Bingöl'de Nüfus Müdürlüğü tarafından Gezici Kayıt Terminaliyle şuana kadar 33 yaşlı ve engelliye evde hizmet verildiği bildirildi.

20.08.2019 12:19 Nüfus Müdürlüğünden, yaşlı ve engellilere evde hizmet
Bingöl'de Nüfus Müdürlüğü tarafından Gezici Kayıt Terminaliyle şuana kadar 33 yaşlı ve engelliye evde hizmet verildiği bildirildi.

Valilikten alınan izinle Nüfus Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personeller, vatandaşların ikamet adreslerine giderek T.C. kimlik kartı müracaatları için işlem yapıyor.Gezici Kayıt Terminali taşınabilir çanta içerisinde bilgisayar, parmak izi alma cihazı ve yazıcı gibi donanımlarla görevliler, gelen talep doğrultusunda adrese gidilerek, gerekli çalışmayı yaptığı belirtildi.

Gezici Kayıt Terminaliyle, kent merkezi ve ilçelerde şuana kadar başvuru yapan 33 kişinin hizmetinin evde verildiği aktarıldı. - BİNGÖL

Bingöl, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:34   DNA örnekleri ile Gürcü Hatun'un da mezarı ortaya çıkacak
12:34   SÜ Rektörlüğünde bayramlaşma programı gerçekleşti
12:34   Kurban Bayramı'nda ülkelerine giden Suriyeliler dönüyor
12:34   FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon
12:34   Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını kaybettiği kaza
12:32   Yıkılan köprünün yerine geçici güzergah hizmet verecek
12:32   Azerbaycan'da düşen savaş uçağının pilotunun naaşı bulundu