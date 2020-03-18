Nüfus müdürlükleri acil haller dışında randevusuz müracaat kabul etmeyecek
Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaparak bugünden itibaren acil haller dışında il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde randevusuz müracaatların kabul edilmeyeceğini duyurdu.
18.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:55
Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaparak bugünden itibaren acil haller dışında il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde randevusuz müracaatların kabul edilmeyeceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler doğrultusunda korona virüsü (Covid-19) ile etkin mücadele sağlanabilmesi amacıyla; il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde 18.03.2020 tarihinden itibaren zorunlu ve acil haller dışında T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz olarak alınmayacaktır." - MANİSA
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler doğrultusunda korona virüsü (Covid-19) ile etkin mücadele sağlanabilmesi amacıyla; il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde 18.03.2020 tarihinden itibaren zorunlu ve acil haller dışında T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz olarak alınmayacaktır." - MANİSA
Kaynak: İHA
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