Nüfus Müdürlükleri Hafta Sonu Açık Olacak

Adana
'daki nüfus müdürlükleri, yerel seçimler dolayısıyla 30-31 Mart'ta açık tutulacak.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Seçimleri yapılacağı anımsatıldı.
Açıklamada, şunlar belirtildi:
"31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için 30 - 31 Mart'ta il ve ilçe nüfus müdürlükleri saat 08.00-17.00 arasında açık tutulacaktır. Seyhan
İlçe Nüfus Müdürlüğümüzün tadilatı nedeniyle işlemlere kapalı olacağından 30-31 Mart tarihlerinde Reşatbey Mahallesinde bulunan Seyhan Şefliğimiz açık tutulacaktır."
Güncel
Kaynak: AA