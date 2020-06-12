Nüfus müdürlükleri Kovid-19 sürecinde yoğun mesaide

Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesinde nüfus müdürlüklerinde günlük ortalama 120 bin randevu alındığını, normalleşme dönemiyle bu sayının yüzde 60'ına ulaştıklarını söyledi.

12.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:23
E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesinde nüfus müdürlüklerinde günlük ortalama 120 bin randevu alındığını, normalleşme dönemiyle bu sayının yüzde 60'ına ulaştıklarını söyledi.
Genel Merkezi Mersin'de bulunan sendikanın Genel Başkanı Kart, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde yaklaşık 11 bin nüfus müdürlüğü personelinin 81 ilde kesintisiz hizmet verdiğini belirtti.
Nüfus müdürlüklerinin sokağa çıkma kısıtlamaları ve resmi tatillerde de görev yaptığını anlatan Kart, "Salgın öncesi nüfus müdürlüklerimizde verilen günlük randevu sayımız 120 bindi. Normalleşme dönemiyle bu sayının yüzde 60'ına kadar ulaştık." dedi.
Kart, pasaportun 81 ilde 801, sürücü belgesinin 808, kimlik ve diğer işlemlerin de 1054 noktada yapılabildiğini ifade ederek, randevu sistemiyle hizmet verdiklerini dile getirdi.
Normalleşme dönemi kapsamında hizmet vermeyi sürdüren nüfus müdürlüklerine Kovid-19'a karşı bazı tedbirler aldıklarını anlatan Kart, vatandaşlara işlemlerini internet üzerinden yapmaları çağrısında bulundu.
Kart, vatandaşların nüfus müdürlüklerindeki işlemleri öncesi araştırma yapması gerektiğini de anlatarak, şunları kaydetti:
"Bu ön araştırma hem işlem sırasını kolaylaştıracak hem de işlemlerin yarım kalmasını engelleyecektir. Bazı işlemlerin rahatlıkla e-Devlet üzerinden yapılabildiğini salgın sürecinde gördük. Vatandaşlarımız, e-Devlet'ten nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesini rahatlıkla alabilir, adres değişikliklerini yapabilirler. Nüfus müdürlüklerine gelinmesi gerekiyorsa maske, sosyal mesafe ve temizlik kurullarına uymalarını bekliyoruz."
Kart, vatandaşların randevu.nvi.gov.tr internet adresinden kolaylıkla randevu oluşturabileceğini sözlerine ekledi. Nüfus müdürlükleri Kovid-19 sürecinde yoğun mesaide

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, Güncel, Haber

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