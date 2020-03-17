Nüfus müdürlükleri randevusuz müraacat almayacak
Nüfus müdürlükleri, zorunlu ve acil haller dışında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarını yarından itibaren randevusuz almayacak.
17.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:14
Nüfus müdürlükleri, zorunlu ve acil haller dışında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarını yarından itibaren randevusuz almayacak.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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