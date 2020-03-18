Nüfus müdürlüklerinde Korana virüs önlemi
Balıkesir ve ilçelerinde bulunan nüfus müdürlüklerinde Korana virüs önlemi alındı.
18.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:41
Balıkesir ve ilçelerinde bulunan nüfus müdürlüklerinde Korana virüs önlemi alındı. Vatandaşların randevu almadan gelmeleri halinde kesinlikle işlem yapılmayacak. Ayrıca Nüfus Müdürlüklerinde randevulu işlem süresi 30 dakikaya çıkarıldı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler doğrultusunda Covid-19 ile etkin mücadele sağlanabilmesi amacıyla; İl ve ilçe nüfus müdürlüklerimizdeki ortak kullanım alanları düzenli aralıklarla dezenfekte edilmektedir. Randevu sisteminde yapılan düzenleme ile biyometrik veri alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi başvurularında randevulu işlem süresi 8 dakikadan 30 dakikaya çıkarılmıştır. 18.03.2020 tarihinden itibaren zorunlu ve acil haller dışında T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi müracaatları randevusuz olarak kesinlikle alınmayacaktır. Randevu süresinde yapılan düzenleme sonucunda tüm Türkiye'deki günlük ortalama 120 bin olan başvuru sayısı 40 bin'e düşmüştür"denildi. - BALIKESİR
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler doğrultusunda Covid-19 ile etkin mücadele sağlanabilmesi amacıyla; İl ve ilçe nüfus müdürlüklerimizdeki ortak kullanım alanları düzenli aralıklarla dezenfekte edilmektedir. Randevu sisteminde yapılan düzenleme ile biyometrik veri alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi başvurularında randevulu işlem süresi 8 dakikadan 30 dakikaya çıkarılmıştır. 18.03.2020 tarihinden itibaren zorunlu ve acil haller dışında T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi müracaatları randevusuz olarak kesinlikle alınmayacaktır. Randevu süresinde yapılan düzenleme sonucunda tüm Türkiye'deki günlük ortalama 120 bin olan başvuru sayısı 40 bin'e düşmüştür"denildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs, Balıkesir, Güncel
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