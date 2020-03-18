Menü
Haberler ›› Güncel ››Nüfus müdürlüklerinde Korana virüs önlemi - Güncel

Nüfus müdürlüklerinde Korana virüs önlemi

Balıkesir ve ilçelerinde bulunan nüfus müdürlüklerinde Korana virüs önlemi alındı.

18.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:41
Nüfus müdürlüklerinde Korana virüs önlemi
Balıkesir ve ilçelerinde bulunan nüfus müdürlüklerinde Korana virüs önlemi alındı. Vatandaşların randevu almadan gelmeleri halinde kesinlikle işlem yapılmayacak. Ayrıca Nüfus Müdürlüklerinde randevulu işlem süresi 30 dakikaya çıkarıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler doğrultusunda Covid-19 ile etkin mücadele sağlanabilmesi amacıyla; İl ve ilçe nüfus müdürlüklerimizdeki ortak kullanım alanları düzenli aralıklarla dezenfekte edilmektedir. Randevu sisteminde yapılan düzenleme ile biyometrik veri alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi başvurularında randevulu işlem süresi 8 dakikadan 30 dakikaya çıkarılmıştır. 18.03.2020 tarihinden itibaren zorunlu ve acil haller dışında T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü Belgesi müracaatları randevusuz olarak kesinlikle alınmayacaktır. Randevu süresinde yapılan düzenleme sonucunda tüm Türkiye'deki günlük ortalama 120 bin olan başvuru sayısı 40 bin'e düşmüştür"denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Balıkesir, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı Güncel
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Güncel
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Güncel
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı Güncel
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı Güncel
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı