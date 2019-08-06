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Nüfus Müdürü Akdeniz'e veda yemeği

Van'ın Başkale ilçesinde emekliye ayrılan Nüfus Müdürü İsa Akdeniz onuruna veda yemeği düzenlendi.

06.08.2019 17:15 Nüfus Müdürü Akdeniz'e veda yemeği
Van'ın Başkale ilçesinde emekliye ayrılan Nüfus Müdürü İsa Akdeniz onuruna veda yemeği düzenlendi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen yemeğe, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Sami Karakelle, İlçe Mal Müdürü Yusuf Peşman, Tapu Müdürü Nafiz Yolcu, kurum personelleri katıldı.
Akdeniz, yemekte yaptığı konuşmada, 21 yıldır ilçede insanların kalbini kırmadan görev yapmaya çalıştığını belirtti.
Halka hizmet etmek için görev yaptıklarını ifade eden Akdeniz, görev süresi boyunca kendisine destek olan dostlarına teşekkür etti.

Kaymakamlık, Akdeniz, Başkale, Van, Güncel

Kaynak: AA

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