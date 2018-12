Nüfus Müdüründen Alkışlanacak Hareket

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:00



Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, yaşlı veya yatalak olan vatandaşların nüfusla olan işlerinde vatandaşların evine kendi özel aracı ile giderek hizmet vermeye devam ediyor.Sarıgöl Tırazlar Mahallesinde yaşayan Süleyman Ok yaşlı ve bakıma muhtaç olan annesine bakmak için kendi evine getirirken adres değişikliği için Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne müracaat etti. Süleyman Ok, annesinin ilçeye gelemeyecek durumda olmasını belirtmesi üzerine İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ gerekli evrakları hazırlattıktan sonra, kendi özel aracı ile 82 yaşındaki Çimen Ok'un oturduğu eve giderek yaşı kadının imzalayacağı yerlere parmak bastırarak adres değişikliğini gerçekleştirdi. Yaşlı kadının sorununu evinde çözen Müdür Kırdağ yaşlı kadının da duasını aldı.Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, yaşlı kadına eve niçin geldiğini anlatarak, "Yaşlı ve hasta olduğundan ilçeye gelemezdin. Adresin farklı olduğundan oğlun bakacak. Bu nedenle yeni adresin için ben geldim. İmzanı burada alacağım. Allah uzun ömürler versin." diyerek gerekli evraklara parmak bastırarak işlemi tamamladı. Ok Ailesi de evde yapılan hizmetten memnun olduklarını ifade ederek Müdür Kırdağ'a teşekkür etti. - MANİSA