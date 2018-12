Nüfus Müdürünün Örnek Hareketi

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:06



Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin nüfus müdürü İlvan Kırdağ, adres değişikliği için ilçe nüfus müdürlüğüne gelemeyecek kadar yaşlı kadının evine giderek, işlemlerini evinde yaptı.Alınan bilgiye göre, Tırazlar Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Ok, 82 yaşındaki annesi Çimen Ok ile yakından ilgilenmek için annesini kendi evine getirdi.Süleyman Ok, annesinin adres değişikliği için Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne müracaat etti. Yetkililerin annesiyle birlikte gelmesi gerektiğini belirtmesi üzerine Ok, Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ ile görüşerek, annesinin evinden çıkamayacak durumda olduğunu söyledi.Müdür İlvan Kırdağ da gerekli evrakları hazırlattıktan sonra kendi aracıyla yaşlı kadının yanına giderek, gerekli işlemleri evde yaptı.Kırdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada yaşlı kadının durumunu öğrendikten sonra gerekli imzaları almak için evine geldiğini belirterek, "Memur olarak bu bizim görevimiz, vatandaş müdürlüğe gelemiyorsa biz onlara gideceğiz." dedi.Evde yapılan hizmetten memnun olan aile Kırdağ'a teşekkür etti.