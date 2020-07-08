Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Kütahya'nın şehir merkezi girişlerindeki nüfus bilgileri şaşkınlığa yol açıyor.

Kütahya'nın Afyonkarahisar, Eskişehir ve Tavşanlı girişlerinde, kent merkezi bilgilerini içeren tabelalar, İHA Temsilcisi Hüseyin Efe tarafından görüntülendi. Üç ayrı tabelada Kütahya kent merkezi nüfusunun 250 bin kişi olduğu yer alıyor. Ancak, 5 Şubat 2020 günü Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde, (ADNKS) Kütahya'nın 31 Aralık 2019 tarihi itibari ile merkez nüfusu 252 bin 633 olarak açıklamıştı.

Tabelalarda 2 bin 633 kişinin yer almaması tepkilere yol açıyor.

Kütahyalılar, yetkililerin bu hatayı bir an önce düzeltmesini istiyor. - KÜTAHYA