Menü
Haberler››Güncel››Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde korona tedbiri - Güncel

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde korona tedbiri

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde korona virüs tedbirleri kapsamında randevusuz işlem yapılmayacağı belirtildi.

18.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:31
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde korona tedbiri
Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde korona virüs tedbirleri kapsamında randevusuz işlem yapılmayacağı belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Korona virüs salgını nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri ile İlçe Nüfus Müdürlüklerinde tedbirler alındığı kaydedildi. Açıklamada, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce randevu sisteminde yapılan düzenleme ile biyometrik veri alınan T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularında randevulu işlem süresi 8 dakikadan 30 dakikaya çıkarılarak nüfus müdürlüklerinin işlem sayısı asgari düzeye indirilmiştir. Bu kapsamda zorunlu ve acil haller dışında T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvuruları randevusuz olarak alınmayacaktır. Vatandaşlarımız randevularını ALO 199 Çağrı Merkezi veya randevu.nvi.gov.tr adresinden alabilirler.Korona virüsü ile etkin mücadele sağlanabilmesi, halkımızın ve personelimizin sağlığının korunabilmesi amacıyla vatandaşlarımızın uyarılara hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Denizli, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Son dakika: Türkiye’deki koronavirüs vaka sayısı 98’e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Şarkıcı Hadise’nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
İrem Sak’ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Loading