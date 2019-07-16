16.07.2019 18:33
Haberler» Güncel» Haber

Nüfustan afişli bilgilendirme

Nüfustan afişli bilgilendirme

Çarşamba İlçe Nüfus Müdürlüğü vatandaşların çipli kimlik kartları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları için çeşitli afişler asarak halkı bilgilendirdi.

Çarşamba İlçe Nüfus Müdürlüğü vatandaşların çipli kimlik kartları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları için çeşitli afişler asarak halkı bilgilendirdi.

Çarşamba İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından, yakın zamanda yürürlüğe giren çipli kimlik kartları sonrasında eski kartlarını değiştirmek isteyen vatandaşların değişim sürecin yapması gereken işlemler ve izleyeceği yol hakkında bilgilenmesi amacıyla, kimlik kartı değişimi, sürücü belgesi değişimi, pasaport işlemleri, e-devlet sistemi üzerinden sorgulama yapma ve hususi pasaport çıkarma işleminde gerekli olan belgeler hakkında afişler asarak ilçe halkına konuda bilgilendirmelerde bulundu. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
03:53   Fas'ta Tevhid ve Islah Hareketi'nden "eğitim reformu" tasarısına tepki
03:35   ABD'den Myanmarlı komutanlara ülkeye giriş yasağı
03:34   "PARÇALI AY TUTULMASI" İSTANBUL'DA BÖYLE GÖZLENDİ
03:26   Manisa'da iş yerine tabanca ile ateş edildi
03:24   Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması
02:58   Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Çin'e Uygur tepkisi
02:57   GAZİANTEP Suriyeli kadınlar 'katmer' yapmayı öğreniyor