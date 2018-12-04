Nüfusumuzun Yüzde 69'u Asfaltımızdan Faydalanıyor"

04 Aralık 2018 Salı 14:01



04 Aralık 2018 Salı 14:01

Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Nüfusumuzun yüzde 69'u şu anda sıcak asfaltımızdan faydalanıyor. Bu hatırı sayılır bir yüzdelik ve inşallah önümüzdeki yıllarda nüfusumuzun tamamı bundan yararlanır." dedi.Kırsalda yol ve ulaşım standartlarının yükseltilmesi için yoğun bir çalışma ortaya koyan Ağrı İl Özel İdaresi, il genelinde birçok köy yolunu asfalta kavuşturdu.2018 yılı yatırım programında yer alan 233,4 kilometre sıcak asfalt kaplama işini başarıyla tamamlayan İl Özel İdaresi, toplamda 3 bin 280 kilometrelik yol ağının 902,41 kilometresini sıcak asfalta kavuşturdu.Bu çalışmayla yol standartlarını iyileştiren İl Özel İdaresi, 2011 yılından bu yana sıcak asfaltta en başarılı sezonunu ortaya koydu."Nüfusun yüzde 69'u asfalttan faydalanıyor"Türkiye'de köy yollarının standardı konusunda gelecekte izlenen köy yolu vizyonuna yakışır bir iş çıkardıklarını söyleyen Ağrı Valisi Sayın Süleyman Elban, asfalt konusunda Türkiye ortalamasının üstünde bir karneye sahip olduklarını söyledi.Elban, "Ağrı'yı bu konuda iyi bir örnek şehir seviyesine getirmek için çalışmalarımız sürüyor ve bu konuda gerekli her türlü gayreti gösteriyoruz. Nüfusumuzun yüzde 69'u şu anda sıcak asfaltımızdan faydalanıyor. Bu hatırı sayılır bir yüzdelik ve inşallah önümüzdeki yıllarda nüfusumuzun tamamı bundan yararlanır. Devletimizce sağlanan kaynakların etkin ve yerinde harcanmasında azami performans sergileyen İl Özel İdaremiz, kırsalın yaşam standartlarının arttırılmasını, köy yollarının iyileştirilerek güvenli ulaşım imkanlarının sunulmasının en iyi şekilde yapılması için gerekli gayreti gösteriyor." diye konuştu.Ağrı'da 562 köy bulunduğunu ve köylerin bütün yollarını şehir standartlarına getirmeyi planladıklarını belirten Elban, şöyle konuştu:"Amacımız şehirde ne varsa köyde de onun olması. Yoluyla, asfaltıyla, içme ve şebeke suyu depolarıyla, tarımsal altyapısıyla en çağdaş hizmetlerle köylerimizi buluşturmalıyız. İnşallah önümüzdeki yıllarda yapılacak daha güzel projelerle ilimizi ve köylerimizi çok daha iyi noktalara getireceğiz. Bu konuda emek sarf eden Genel Sekreterimiz Erhan Tenekeci'ye, mühendislerimize, müdürlerimize ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."