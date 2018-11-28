Nuggets, Lakers'ı Sahadan Sildi!

NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam etti. Denver Nuggets
, evinde karşılaştığı Los Angeles Lakers
'ı 117-85 mağlup etti ve ligdeki 14. galibiyetini aldı. Denver'da Malik Beasley, Jamal Murray, Paul Millsap
20 sayı ile oynadı. Ligdeki 9. yenilgisini alan Lakers'ta ise Kyle Kuzma
21 sayı, 3 asist ve LeBron James 17 sayı, 7 asistle takımına katkıda bulundu.
Toronto Raptors
, FedEx Forum'da karşı karşıya geldiği Memphis Grizzlies
'ı 122-114'lik skorla mağlup etti ve Doğu Konferansı'nda liderliğini sürdürdü. Ligdeki 18. galibiyetini alan Raptors'ta Kyle Lowry 24 sayı, 6 asist, Fred
Vanvleet 18 sayı, 3 asistle oynadı. Ligde 8. yenilgisini alan Grizzlies'ta ise Marc Gasol
'un 27 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 2 blokluk performansı yetmedi.
NBA'de normal sezon heyecanı 10 müsabaka ile devam edecek. Gecenin sonuçları ise şöyle:
Memphis Grizzlies: 114 - Toronto Raptors: 122
Denver,Denver Nuggets,Lakers
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:10