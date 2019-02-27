Nuggets'tan Peş Peşe 5. Galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets
, Oklahoma City Thunder
'ı 121-112 mağlup etti.
NBA'e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımları Denver Nuggets ile Oklahoma City Thunder arasındaki mücadeleyi, 121-112 ev sahibi Nuggets kazandı.
Art arda 5. galibiyetini alan Nuggets'ta Nikola Jokic 36 sayı, 10 asist, 9 ribaunt, Will Barton 23 sayı, 5 asist ve Jamal Murray 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı.
Thunder'da Paul George
25 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 6 ribaunt, Russell Westbrook
22 sayı, 14 ribaunt, 9 asist ve Jerami Grant 21 sayı, 5 ribaunt üretti.
Sonuçlar New York
Knicks- Orlando Magic
: 108-103 Toronto
Raptors- Boston Celtics
: 118-95
Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 121-112
Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA