Nuh Demir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ŞANLIURFA HİLVAN belediye başkan adayı olan Nuh Demir isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ŞANLIURFA HİLVAN ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Nuh Demir isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ŞANLIURFA HİLVAN adayı Nuh Demir kimdir? BTP ŞANLIURFA HİLVAN adayı Nuh Demir yüzde kaç oy aldı?

Nuh Demir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ŞANLIURFA HİLVAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Nuh Demir HİLVAN ilçesinde % 0,36 oranında oy almıştır. HİLVAN ilçesinde % 0,36 oranında oy olan Nuh Demir adlı BTP adayı toplamda 76 adet oy sayısına ulaştı.

ŞANLIURFA HİLVAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.