Tribeca Film Festivali ve Altın Koza Film Festivali'nin de arasında bulunduğu ulusal ve uluslararası festivallerde ödüller alan Nuh Tepesi filminin fragmanı yayınlandı.

Dünya prömiyerini Robert de Niro'nun kurucusu olduğu Tribeca Film Festivali'nde yapan, aynı festivalde "En İyi Senaryo" ödülünü alan ve Ali Atay'a "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandıran Nuh Tepesi'nin başrollerinde, Haluk Bilginer ve Hande Doğandemir de rol alıyor.

Film, bir yandan yıllar önce kendisinin diktiğini iddia ettiği Nuh Ağacı'nın altına gömülmek isteyen babasının isteğini yerine getirmeye, bir yandan da ağacın Nuh Peygamber tarafından dikildiğine inanan köylülerin tepkileriyle başa çıkmaya çalışan Ömer'in yaşadıklarını konu ediyor.

"Pencereler Ardında", "Nahoş Bir Mevzu" ve "Kimse Elimi Tutmasın!" gibi dünya festivallerinde gösterilen kısa yapımlarıyla tanınan Cenk Ertürk, filmin yönetmenliğini üstlendi.

Yönetmenin ilk uzun metrajlı filmi olan ve senaryosunu da kaleme aldığı Nuh Tepesi, 6 Mart'ta vizyona girecek.

Kaynak: AA