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Nuh'un Gemisi'nin yeri tartışması

Tarihçi, araştırmacı-yazar Abdullah Yaşin, "Nuh'un Gemisi'nin Cudi'de olduğu, Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinin 44. ayetinde bellidir.

20.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:12Nuh'un Gemisi'nin yeri tartışması
Tarihçi, araştırmacı-yazar Abdullah Yaşin, "Nuh'un Gemisi'nin 'de olduğu, Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinin 44. ayetinde bellidir." dedi.
Yaşin, yaptığı açıklamada, Nuh'un Gemisi'nin Cudi Dağı'nda olmasını ispatlayan bilimsel çeşitli işaretler de olduğunu belirterek, " ilçesinde Hz. Nuh Peygamberin kabri var. 'a da Nuh'un şehri yani Şehr-i Nuh deniliyor. Nuh'un gemisinin de ilçesine yakın bir bölgede olduğu kanıtlanmıştır. Nuh'un gemisinin Cudi'de olduğu, Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinin 44. ayetinde bellidir." diye konuştu.
"Geminin Ağrı Dağı'nda olduğuna dair iddialar bilimsel veri ile kanıtlanmadı." ifadesini kullanan Yaşin, şunları kaydetti:
"Ağrı Dağı susuz bir dağ, üzerinde hiçbir kaynak yok. Burada zeytin ağacı yetişmez. Kutsal kitaplar diyor ki; Hz. Nuh bir güvercin salıyor, dönüşte ağzında bir zeytin dalı ile dönüyor. Halbuki Cudi'de, Gabar'da zeytin ağacı yetişiyor ve asıl ana vatanı burası. Nuh tufanına ait deniz salyangozu, midye fosilleri Cizre Müzesinde sergileniyor."
Müzenin ziyaretçilerinden Arif Altun, "Müzede Nuh tufanına ait kalıntıları görme şansı buldum." dedi.

Silopi, Şırnak, Cizre, Cudi, Güncel

Kaynak: AA

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