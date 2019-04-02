Nüket Selçik Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BİNGÖL YAYLADERE belediye başkan adayı olan Nüket Selçik isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BİNGÖL YAYLADERE ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Nüket Selçik isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BİNGÖL YAYLADERE adayı Nüket Selçik kimdir? BTP BİNGÖL YAYLADERE adayı Nüket Selçik yüzde kaç oy aldı?

Nüket Selçik Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BİNGÖL YAYLADERE belediye başkan adayı olarak gösterilen Nüket Selçik YAYLADERE ilçesinde % 0,00 oranında oy almıştır. YAYLADERE ilçesinde % 0,00 oranında oy olan Nüket Selçik adlı BTP adayı toplamda 0 adet oy sayısına ulaştı.

Nüket Selçik Kimdir?

Nüket Selçik,31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde BTP Bingöl Yayladere Belediye Başkan Adayı oldu.

BİNGÖL YAYLADERE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.