Nükhet Duru ve Sıla'dan muhteşem yorum

'Hikayesi Var' adlı albümünde yorumculuğunu beğendiği, bir arada söylemekten keyif aldığı dostlarını ağırlayan Nükhet Duru, bu yolculuğun ilk adımını Sıla ile atmaktan oldukça memnun olduğunu belirtti.

Sıla'nın güçlü yorumuna övgüde bulunan Duru, "Hayatımın ne önemli çalışmalarından biri olan düet albümüm için uzun bir süredir büyük bir ekiple çalışıyoruz. Metin ve Eda Özülkü'nün kalbe dokunan bu şarkısı Sıla'ya öyle yakıştı ki ben de bambaşka bir keyifle yeniden söyledim. Albümde kaydı ilk biten şarkı buydu, benim için de albümün uğuru olduk" diyor