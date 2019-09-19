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Nükleer Araştırma Merkezi'nde ağaçlık alanda yangın

Küçükçekmece'de Nükleer Araştırma Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı.

19.09.2019 16:10Nükleer Araştırma Merkezi'nde ağaçlık alanda yangın
Küçükçekmece'de Nükleer Araştırma Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, bölge yakınında bulunan tren yolunu da tehdit ediyor.
Küçükçekmece'de Nükleer Araştırma Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın, bölge yakınında bulunan tren yolunu da tehdit ediyor.
(Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz/İHA)

Küçükçekmece, Güncel

Kaynak: İHA

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