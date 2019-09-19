Haberler » 3. Sayfa » Haber

Nükleer Araştırma Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı

Nükleer Araştırma Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktıİSTANBUL - Küçükçekmece'de Nükleer Araştırma Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı.

19.09.2019 16:28
Nükleer Araştırma Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı
İSTANBUL - Küçükçekmece'de Nükleer Araştırma Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, bölge yakınında bulunan tren yolunu da tehdit ediyor.
Küçükçekmece'de Nükleer Araştırma Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın, bölge yakınında bulunan tren yolunu da tehdit ediyor.
Nükleer Araştırma Merkezi'nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı

Küçükçekmece, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:59 Suçunu itiraf eden hırsız serbest kaldı
17:56 Çanakkale'de 102 düzensiz göçmen yakalandı
17:43 Kuzey Marmara Otoyolu'nda ölümlü kaza
17:43 Tunus eski Cumhurbaşkanı bin Ali hayatını kaybetti
17:40 Tokat'ta, orman yangını büyümeden söndürüldü
17:31 Darbecilere yemek hazırlattığı iddia edilen sanığın yargılandığı dava karara bağlandı
17:29 Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır bağlantı yolunda zincirleme kaza meydana geldi.