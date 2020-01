Nükleer Düzenleme Kurulu üyelerinden Akkuyu NGS sahasında inceleme

MERSİN (İHA) – Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) Başkanı Dr. Zafer Demircan, Nükleer Düzenleme Kurulu üyeleri ve beraberindeki heyetle birlikte, Mersin 'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.NDK heyetine ziyaret sırasında, Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, Yapı İşleri Direktör Yardımcısı Dmitry Romanets, Tasarım Direktörü Mikhail Cherdantsev ve Nükleer Düzenleme Kurumu ile İlişkiler Direktörü Ahmet Çelik eşlik etti. Akkuyu Nükleer A.Ş. yetkilileri, Nükleer Düzenleme Kurumu heyetine sahada devam eden çalışmalar ve proje kapsamında 2019 ve 2020 yıllarında planlanan çalışmalar ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi.Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetici Direktörü Frolov, proje kapsamındaki tüm faaliyetlerin her aşamasının en yüksek seviyede hassasiyet gösterilerek yürütüldüğünü, her türlü iş sağlığı ve güvenliği kuralına uyulması konusuna çok büyük önem verildiğini ve çalışmaların en hızlı şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.Nükleer güvenlik ve emniyet başta olmak üzere, kalite, iş sağlığı ve güvenliği konularının, projenin vazgeçilemez hususları arasında yer aldığının altını çizen NDK Başkanı Dr. Demircan da gerçekleştirilen ziyaretin Nükleer Düzenleme Kurumu açısından, Akkuyu NGS projesine verilen önemin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Demircan, sürecin kendileri tarafından da yakından titizlikle takip edildiğini söyledi.Yapı İşleri Direktör Yardımcısı Romanets ise heyete inşaat sahasında yürütülen inşaat ve montaj işlerinin gidişatı hakkında detaylı bilgi verdi. Romanets, şirketin kendi denetimlerine ilave olarak, bağımsız nükleer denetim kuruluşlarının denetçileri ve Nükleer Düzenleme Kurumu denetçilerinin de çalışmaları sürekli olarak kontrol ettiklerini vurguladı. Devam eden tüm işler hakkında detaylı bilgi veren Romanets, en üst seviyede denetimlere hazır olarak çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. - MERSİN