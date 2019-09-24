Haberler » Dünya » Haber

Nükleer enerji iklimi korumak için hem çok yavaş hem de çok pahalı

Dünya Nükleer Enerji Durumu Raporu’na (WNISR) göre nükleer enerji, yenilenebilir enerji karşısında hem maliyet hem de kapasite olarak geriliyor. Çünkü karbon salınımını tersine çevirmek için nükleer enerji reaktörleri artık daha yavaş ve daha az ekonomik.

24.09.2019 16:15Nükleer enerji iklimi korumak için hem çok yavaş hem de çok pahalı
Nükleer enerji, yenilenebilir enerji karşısında hem maliyet hem de kapasite olarak geriliyor. Çünkü karbon salınımını tersine çevirmek için nükleer enerji reaktörleri artık daha yavaş ve daha az ekonomik. Bu tespitler, son yayımlanan Dünya Nükleer Enerji Durumu Raporu'na (WNISR) ait. Rapora göre, 2019 ortasında yeni rüzgar ve güneş enerjisi jeneratörleri maliyet anlamında mevcut nükleer enerji santralleriyle etkili biçimde rekabet edebilecek seviyeye ulaştı. Ayrıca başka bir güç türünden daha hızlı kapasite üretebilecek duruma geldi.

Raporun ana yazarı Mycle Schneider "İklimi istikrara kavuşturmak çok acil, nükleer enerji ise yavaş." Schneider; teknik veya operasyon ihtiyaçları karşılamada nükleer enerjinin, diğer düşük karbon rakiplerinden daha iyi, daha ucuz ve daha hızlı olmadığını söyledi.
Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
18:45 Guterres: Körfez bölgesi silahlı çatışmanın eşiğinde, ABD-Çin kutuplaşması endişe verici
18:15 Küreselleşmeyi reddetmeliyiz diyen Trump'tan dünya liderlerine milliyetçilik çağrısı
17:55 Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı 4 ölü, 10 yaralı
17:55 İsrail askerleri, evlerini yıktıkları aileyi bir de darp etti
17:54 Trump: Gelecek küreselcilerin değil vatanseverlerin
17:54 Pakistan'da deprem 19 ölü, 300 yaralı
17:53 Tbmm başkanı şentop, rusya federal meclisi devlet duması başkanı vyaçeslav volodin ile...