Nükleer müzakerede ABD'ye verilen süre dolarken Kuzey Kore lideri at üstünde Kutsal Dağa çıktı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un, Amerika'ya nükleer müzakere için verilen sürenin dolmasına yakın 'Kutsal Paektu Dağı'na at üstünde çıktı. Kim'in fotoğrafları ise dünyaca ünlü Game of Thrones dizisini çağrıştırdı.

ÖNEMLİ KARARLAR ÖNCESİ KUTSAL DAĞA ZİYARET

Kuzey Kore'nin nükleer müzakerelerin devamı konusunda ABD'ye yıl sonuna kadar verdiği sürenin dolmasına yakın bir zamanda resmi devlet ajansı KCNA tarafından servis edilen fotoğraflar, Kim'in 'yeni bir duyuru yapmak üzere olduğu' şeklinde yorumlandı. Kim Jong-un'un da önemli kararlar vermeden önce bu dağı ziyaret ettiği konuşuluyor.

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Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı zamanda, Kuzey Kore lideri yine Kutsal Dağ'da poz vermişti.