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Nükleer müzakerede ABD'ye verilen süre dolarken Kuzey Kore lideri at üstünde Kutsal Dağa çıktı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un, 'Kutsal Paektu Dağı'nda beyaz bir ata binerken görüntüleri yayınlandı. ABD'ye nükleer müzakere için verilen sürenin dolmasına yakın Kuzey Kore liderinin Kutsal Dağa çıkması ise dikkat çekti. Kim'in at üstündeki kareleri dünyaca ünlü Game of Thrones dizisini hatırlattı.

04.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:48

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un, Amerika'ya nükleer müzakere için verilen sürenin dolmasına yakın 'Kutsal Paektu Dağı'na at üstünde çıktı. Kim'in fotoğrafları ise dünyaca ünlü Game of Thrones dizisini çağrıştırdı.

ÖNEMLİ KARARLAR ÖNCESİ KUTSAL DAĞA ZİYARET

Kuzey Kore'nin nükleer müzakerelerin devamı konusunda ABD'ye yıl sonuna kadar verdiği sürenin dolmasına yakın bir zamanda resmi devlet ajansı KCNA tarafından servis edilen fotoğraflar, Kim'in 'yeni bir duyuru yapmak üzere olduğu' şeklinde yorumlandı. Kim Jong-un'un da önemli kararlar vermeden önce bu dağı ziyaret ettiği konuşuluyor.

DAHA ÖNCE DE ÇIKTI

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı zamanda, Kuzey Kore lideri yine Kutsal Dağ'da poz vermişti.

Nükleer müzakerede ABD'ye verilen süre dolarken Kuzey Kore lideri at üstünde Kutsal Dağa çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Dünya, Güncel


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