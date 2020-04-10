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Nükleer Santral inşaatında bir işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı

MERSİN'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatında çalışan işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

10.04.2020 21:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:02
Nükleer Santral inşaatında bir işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı

MERSİN'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli 'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatında çalışan işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Gülnar'a bağlı Büyükeceli'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatında çalışan bir işçinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasıyla ilgili Akkuyu Nükleer A.Ş.'den açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün, taşeron şirketimize bağlı bir çalışanımızın test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiş olup, sözü geçen çalışan şu an itibari ile izole edilerek, karantina altına alınmıştır. Bahse konu çalışan ile temas etmiş kişiler tespit edilmiştir. Hepsi, aynı şekilde izole edimiş bulunmaktadır. Durum ile ilgili olarak T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve mülki idare amirlikleri haberdar edilmiştir, onlar ile sürekli iletişim içerisinde bulunmaktayız. Epidemik krizin, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ilk nükleer santralin inşa süreci üzerindeki etkisini en aza indirmek ve Türk tarafı önündeki yükümlülüklerini Hükümetlerarası Anlaşma'da öngörülen sürelerde tam olarak yerine getirmek için Akkuyu Nükleer A.Ş., Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında çalışanların sağlığının korunması ve güvenliğin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Akkuyu Nükleer A.Ş., Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kamu kurumlarının talimatlarına ve tavsiyelerine uymakta olup, Türkiye'de enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yönelik karantina dahil olmak üzere daha sıkı önlemlerin alınması halinde onları da uygulamaya hazırdır. İnşaat sahasındaki koşullar ve çalışanlarımızın sağlık durumu konusunda düzenli olarak güncel bilgi almaya ve kamuoyu ile doğru bilgi paylaşmaya devam edeceğiz. Bu süreçte herkese sağlıklar diler ve epidemik durumun en kısa zamanda iyileştirilmesini temenni ederiz. Akkuyu Nükleer A.Ş. olarak, devletin başlatmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem'  kampanyası dahilinde, sadece çalışanlarımızın aile mensuplarına değil, aynı zamanda Mersinlilere ve Türkiye'nin bütün vatandaşlarına elimizi olabildiğince uzatmaya çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz."


Kaynak: DHA

Etiketler: Büyükeceli, Akkuyu, Güncel
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