Nükleer Santral Yatırımları Türkiye'nin İleri Teknolojiye Geçişini Hızlandıracak"

2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi'nde NMD Başkanı Çubukçu "Nükleer santral yatırımları ülkemizin ileri teknolojiye geçişini hızlandıracak. İleride kendi nükleer santralleri tasarlayan ve ihraç eden bir teknolojiye ulaşabiliriz" dedi.
Bu yıl altıncısı düzenlenen ve nükleer sektörü için uluslararası alanda önemli bir etkinlik haline gelen 2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle Nükleer Mühendisler Derneği (NMD) ve Ankara Sanayi Odası
(ASO) tarafından gerçekleştirildi. 5-6 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen etkinliğe Güney
Koreli firmalar da katılım gösterdi. Nükleer alanında güçlü uluslararası tedarik zincirleri oluşturmayı hedefleyen Korea Nuclear Partners'ın koordinasyonuyla fuara Güney Koreli 22 firma katıldı.
Nükleer Mühendisler Derneği Başkanı Dr. Erol Çubukçu nükleer santral yatırımlarının Türkiye
'nin ileri teknolojiye geçişini hızlandıracağına vurgu yaparak "Güney Kore ilk nükleer santralini yaparken yalnızca yüzde 2 oranında bir yerel katkı sağlayabilmişti. Oysa bugün yüzde 98'i milli kaynaklarla inşa edilen nükleer santral projeleri tasarlayabiliyorlar. Türkiye'nin de bu duruma gelmemesi için hiç bir neden yok. Nükleer santral yatırımları ülkemizin ileri teknolojiye geçişini hızlandıracak. İleride kendi nükleer santralleri tasarlayan ve ihraç eden bir teknolojiye ulaşabiliriz" dedi.
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Türkiye, Nükleer Santral, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com