Nükleer Santrale Yönelik Geliştirilen Kapasite Katma Değeri Yüksek Diğer Sanayi Kollarında da...

Kaynak: Enerjienstitusu.com

6. Nükleer Santraller Zirvesi ve 2. Nükleer Santraller Fuarı'nın Türk firmalara yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi konusunda önemli katkı sunacağını belirten ASO Başkanı Özdebir "Geliştirilecek olan nükleer santrale yönelik kapasite sadece nükleer alanında değil, katma değeri yüksek diğer sanayi kollarında da kullanılabilir" dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle Nükleer Mühendisler Derneği (NMD) ve Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından düzenlenen 6. Nükleer Santraller Zirvesi ve 2. Nükleer Santraller Fuarı Türkiye, Ortadoğu ve Afrika'nın en önemli nükleer etkinliği olma özelliğini taşıyor.Zirveye bu yıl Güney Kore, Almanya, İspanya ve Slovenya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden önemli firmalar ve bine yakın ziyaretçi katılacak. Bu zirvenin Türk firmalarına nükleer alanındaki fırsatlara en hızlı şekilde ulaşmaları için bir fırsat olduğuna işaret eden ASO Başkanı Nurettin Özdebir "Nükleer santrallere yönelik geliştirilecek olan kapasite sadece nükleer alanındaki projelerle sınırlı kalmaz. Bu kapasite enerji, uzay, savunma, otomotiv, denizcilik, havacılık gibi katma değeri yüksek diğer sanayi kollarında da kullanılabilir. Nükleer sanayi bu açıdan Türkiye için kritik bir önem taşımaktadır. Türk firmaları eğer uluslararası alanda önde gelen firmaların tedarikçi listelerine girebilirse, nükleer sanayide hızla büyüyebilir" dedi.5-6 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan 6. Nükleer Santraller Zirvesi ve 2. Nükleer Santraller Fuarı'nın Türk firmalarının nükleer alanlarındaki fırsatları değerlendirebilmesi ve sektörün global oyuncularıyla buluşabilmesi için hayata geçirildiğini ifade eden NMD Başkanı Dr. Erol Çubukçu "Türk firmaları şu an inşaat, montaj, ekipman gibi alanlarda rahatlıkla yer alabiliyor. Fakat yerli katkı ancak katma değeri yüksek alanlarda artırılabilir. Nükleer santral projeleri yaklaşık 500 bin parçadan oluşur ve nükleer alanında kullanılan ürünler katma değeri yüksek ürünlerdir. Bu sebeple daha yüksek fiyatlara alıcı bulunur. Eğer Türk nükleer sanayi gelişirse katma değerli ürün ihracatında diğer sektörler için rol model olabilir" dedi.