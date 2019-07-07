07.07.2019 19:21
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Numan Çürüksu, Giresunspor'da

Numan Çürüksu, Giresunspor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor, Osmanlıspor'dan Numan Çürüksu'yu renklerine bağladı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor, Osmanlıspor'dan Numan Çürüksu'yu renklerine bağladı.
Giresun'a gelerek yeşil beyazlı kulübün başkanı Sacit Ali Eren ile görüşen deneyimli savunma oyuncusu Numan, kendisini Giresunsporlu yapan imzayı attı. Numan ile 1+1 yıllık anlaşma imzaladıklarını kaydeden başkan Sacit Ali Eren, "Giresunspor'un hedefleri doğrultusunda kadromuzu oluşturmaya devam ediyoruz. Anlaşmamız her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.
Son 5 sezondur Osmanlıspor'un başarısı için ter akıtan Numan Çürüksu, Spor Toto 1'inci Lig'de 97, Süper Lig'de ise 102 maçta görev aldı. Başkent ekibinin takım kaptanlığını da yapan Numan, yarın Erzurum'a geçerek yeşil beyazlı ekibin devre arası kampına dahil olacak.


Kaynak: DHA
Numan Çürüksu, Giresunspor, Spor

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