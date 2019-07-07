07.07.2019 19:40
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Numan Çürüksu Giresunspor'da

Numan Çürüksu Giresunspor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon çalışmaları kapsamında transferlerine devam ediyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon çalışmaları kapsamında transferlerine devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip savunma oyuncusu Numan Çürüksü'yu kadrosuna kattı.

Giresunspor, Menajeri Burak Denizli ile birlikte şehre gelen ve Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren ile görüşmede bulunan deneyimli savunma oyuncusu Numan Çürüksu ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Futbol hayatına Trabzon Erdoğduspor'da başlayan 34 yaşındaki deneyimli stoper, Sürmenespor'da profesyonel olduktan sonra sırasıyla; Ofspor, Orduspor ve Kayseri Erciyesspor formalarını gidi. Çürüksu, 5 sezondur Osmanlıspor formasını giyiyordu.

İmza töreninin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Sacit Ali Eren, "Anlaşmamız şimdiden her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun" dedi. - GİRESUN
Kaynak: İHA
Numan Çürüksu, Giresunspor, Spor

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