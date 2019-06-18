Numan Kurtulmuş: Abdülhamid Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırmak tarihe ihanettir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu topraklarındaki tarihsel süreci anlatarak "Sultan Abdülhamit Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırma çabası tarihe ve millete karşı yapılacak en büyük ihanetlerden birisidir" ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Büyük Darülaceze Aile Buluşması'na katıldı.

S-400, KIBRIS VE TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye'nin önemli bir dönüm noktasında bulunduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Bugün Türkiye'nin çok ciddi senaryolarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Sadece ana başlıklarını söylemek için ifade ediyorum, bir tarafta S-400 krizi, bir tarafta Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama meselesi üzerinden Türkiye'nin üzerine çullananlar, bir tarafta YPG, PYD, DEAŞ vasıtasıyla bu coğrafyanın yeniden altüst edilmeye çalışılması, diğer taraftan ABD'nin, İsrail'in son hazırlıklarını yapıp dünya kamuoyuyla paylaşacakları '100 yılın planı' adını verdikleri Filistin'i yok etme meselesi. Bütün bunların hepsini üst üste koyarak bir şekilde resmi gördüğümüzde karşımıza çıkan tablo şudur; bu coğrafyada tarih boyunca olduğu gibi dünya tarihi yeniden şekilleniyor. Yeniden dünyanın dengeleri oluşturulmaya çalışılıyor. Mezopotamya, Anadolu, Filistin toprakları, Sina yarımadası ve Doğu Akdeniz bölgesinde yeni altüst oluşlar ve oluşlar ortaya çıkıyor." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

"GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İSTEMİYORLAR"

"Aslında çoktandır adı konulmamış ve ekonomik olarak başlamış olan 3. dünya savaşının bir yerde hedef tahtası olarak bu coğrafyada her türlü gerilim, her türlü çatışma, her türlü altüst oluşları birlikte yaşıyoruz" diyen Kurtulmuş, bunların hiçbirisinin birbirinden ayrı hadise olmadığını anlattı.

Tarihten gelen sorumluluğuyla birlikte bu milletin bu senaryoyu iyi anlamak, ortaya konulan resmi iyi analiz etmek, çok iyi okumak mecburiyetinde olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Özeti şudur; bu coğrafyayı yeniden şekillendirerek kendilerine küresel hakimiyetleri için alan açmak isteyenler, bu bölgede oynanan oyunların farkında olan muktedir ve güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Bu sorunların hepsinin arkasındaki ana fikir budur" değerlendirmesini yaptı.

"SELÇUKLU, OSMANLI NE İSE CUMHURİYET ODUR"

Numan Kurtulmuş, geçmiş Türkiye'nin acı hatıralarından birinin de Türkiye'nin tarihinden koparılması meselesi olduğunu ifade ederek, "Bize çocukluğumuzda Sultan Abdülhamid Han hazretlerini 'Kızıl Sultan' olarak öğretildi. Kitaplarda böyle ifade edildi. Kızıl Sultan dedikleri 'Sultan Abdülhamid Han ile Mustafa Kemal Atatürk'ün yan yana gelmesi, getirilmesi düşünülemez' dediler. Çünkü, Cumhuriyet'ten önceki dönem silinmesi gereken bir dönem, Cumhuriyet ise maalesef sadece bir kısım insanların önünde olduğu zannedilen bir kazanımımızdı. Bizim için Selçuklu, Osmanlı ne ise Cumhuriyet odur, Cumhuriyet bir tarihsel sürecin devamıdır. Sultan Abdülhamit Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırma çabası tarihe ve millete karşı yapılacak en büyük ihanetlerden birisidir. Bu milleti birbirinden ayırmak isteyenlerin ilk başvurdukları kahpe metot tarihe küstürmekti" dedi.