Numan Kurtulmuş, Ahmet Davutoğlu'nun ihraç gerekçesi hakkında konuştu: Tehdit dili kullanması bardağı taşırdı

Gazeteci Nevzat Çiçek,AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ile gerçekleştirdiği sohbetten izlenimlerini aktardı. Çiçek, Kurtulmuş'un Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den neden ihraç edildiği hakkında konuştuğunu belirterek, "Kurtulmuş, Davutoğlu'nun yaptığı konuşmada üstü örtülü tehdit dili kullanmasının bardağı taşırdığını ifade etti." dedi.

"DAVUTOĞLU'NUN TEHDİT DİLİ BARDAĞI TAŞIRAN SON NOKTA OLDU"

Gazeteci Nevzat Çiçek, Kurtulmuş ile gerçekleştirdiği sohbetle ilgili, "Sunum öncesi gazetecilerle yapılan sohbet toplantısında Numan Kurtulmuş'u dinlerken Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'de neden ihraç edileceğini AK Partili bir yetkilinin ağzından ilk kez net duydum. Kurtulmuş, bir tarafta partide kalıp diğer taraftan yeni parti çalışması yapmasının sürdürülebilir bir durum olmadığının altını çizse de esas vurucu cümlesi, Davutoğlu'nun yaptığı konuşmada üstü örtülü tehdit dili kullanmasının bardağı taşırdığını ifade etmesi oldu." dedi.

"KONUŞMASI TEHDİT OLARAK ALGILANDI"

İzlenimlerini anlatmaya devam eden Nevzat Çiçek, "Peki, AK Parti'nin neredeyse bizi tehdit etti dediği Davutoğlu ne demişti; 'Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz. Bizi bugün eleştirenler insan yüzüne çıkamazlar, açık söylüyorum. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden, aylardan biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır.' Davutoğlu'nun bu sözleri AK Parti'de tehdit olarak algılandı. AK Parti içerisindeki bazı kesimler Davutoğlu'nun sözleriyle AK Parti'yi tehdit ettiğini ifade ederken başka bir görüş de devletin tehdit edildiğini savunuyor. Kurtulmuş'un sözleri AK Parti'nin bunu tehdit olarak kabul ettiğini gösteriyor. Bu konuda sadece AK Parti cephesinden değil MHP içerinden de böyle okunuyor." ifadelerini kullandı.