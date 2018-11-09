Numan Kurtulmuş Akademi Beyoğlu'nu Açtı

09 Kasım 2018 Cuma 17:22



09 Kasım 2018 Cuma 17:22

GENÇLERE hizmet verecek bir eğitim platformu olarak tasarlanan Akademi Beyoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr Numan Kurtulmuş'un katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Kurtulmuş, "Geldiğimiz noktada büyük ve güçlü Türkiye'nin sadece sanayide, sadece teknolojide, sadece eğitimde güçlü olmadığını göstermeliyiz" dedi.İstiklal Caddesi İmam Adnan Sokak'ta yer alan Beyoğlu Akademi'nin açılış törenine AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş'un yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı A. Misbah Demircan, AK Parti il ve ilçe protokolü ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı."GÜÇLÜ MEDENİYETLER TAHAYYÜL DÜNYASINDA ŞEKİLLENİP TASAVVURA DÖNÜŞÜR"Açılışta konuşan Kurtulmuş, şunları söyledi:"Beyoğlu'nda bu binanın açılması Türkiye için örnek bir projedir. Geldiğimiz noktada büyük ve güçlü Türkiye'nin sadece sanayide, sadece teknolojide, sadece eğitimde güçlü olmadığını göstermeliyiz. Güçlü ve büyük Türkiye şehirlerinin daha medeni, insanlarının daha şehirli, kültürde, sanatta, bilimde, eğitimde daha iyi olandır. Teknolojide bağımsızlığı olmayan bir Türkiye'nin ulusal bağımsızlığından bahsetmesi mümkün değildir. Ekonomide ve teknolojide bağımsız olmanın yolu da zihinde, fikirde, düşüncede de güçlü olmaktan geçiyor. Bütün güçlü medeniyetler önce tahayyül dünyasında şekillenir, daha sonra tasavvura dönüşür.""BİLGİYE DAYALI DEĞİL DE TECRÜBEYE DAYALI EĞİTİM İSTENİYOR"Beyoğlu Belediye Başkanı A. Misbah Demircan ise yaptığı kürsü konuşmasında şunları kaydetti:"İnsanlar okul, eğitim ve üretim merkezli, en önemlisi bilgiye dayalı değil de tecrübeye dayalı eğitim istiyor. Liseye ve üniversiteye gidiliyor ancak günümüzü anlamlandıracak eğitime ihtiyaç duyuyoruz. Velilerimiz de öğrencilerimiz de bunu istiyor. Bu boşluğu doldurmak için varız. Lise ya da üniversiteyle yarışmıyoruz. Tecrübeye dayalı bir yapı organize ettik."EĞİTİM VE SÖYLEŞİ MERKEZİ AKADEMİ BEYOĞLUAkademi Beyoğlu Milli Eğitim Bakanlığı,Gençlik ve Spor Bakanlığı,TÜBİTAK,İstanbul Üniversitesi, Kamu Teknoloji Platformu,Türkiye Tasarım Vakfı, Türkiye Teknoloji Takımı, Türkiye Adalet Araştırmaları Derneği,Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,Turqua Group Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri işbirliği ile hayata geçirildi.Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi 2 bin 300 metrekare (8 kat) alanda hizmet verecek Akademi Beyoğlu'nda Derslikler, Uygulama Laboratuarları, Atölyeler ve Çok Amaçlı Salon bulunuyor. Teknoloji ve Kişisel Gelişim Kursları başta olmak üzere onlarca branşta eğitimlerin verileceği merkez, söyleşi ve panel gibi kültürel etkinliklerle de şehrin nabzını tutacak. - İstanbul