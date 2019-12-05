Numan Kurtulmuş, Bahçeli'nin "Af" açıklamasını değerlendirdi: Sürecin tamamlanmasını bekliyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla beklemeye alıyoruz." açıklamasını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Bahçeli Adalet Bakanlığının bu hazırlıklarının son noktaya gelmesini ve bununla ilgili sürecin tamamlanmasını bekliyor" dedi.

"MHP, BELKİ DE CEZA İNDİRİMİ ŞEKLİNDEKİ TEKLİFİ BEKLEMEYE ALDI"

Kurtulmuş, TRT Haber'de yayınlanan programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "ceza indirimi" teklifini beklemeye aldığı yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na büyük destek verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu konularda MHP grubu ile de konuşarak bu işleri belirli bir noktaya getirmek, hatta daha geniş ittifaklarla çıkarmayı arzu ederiz. Hazır Adalet Bakanlığının infaz düzenlemesiyle ilgili çalışması neredeyse son noktaya gelirken MHP'nin belki af anlamına gelebilecek bir ceza indirimi şeklindeki teklifini beklemeye aldığı anlaşılıyor. Önümüzdeki günlerde MHP grubu ile müzakere yapılıp bu konudaki adımlar da atılır.''

"SÜRECİN TAMAMLANMASINI BEKLİYOR"

''Şu anda ben buradan şunu anladım, Sayın Bahçeli Adalet Bakanlığının bu hazırlıklarının son noktaya gelmesini ve bununla ilgili sürecin tamamlanmasını bekliyor. MHP'nin teklifini de bu süreçte askıya alıyor."

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli arasında bir görüşme olabileceğini de sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Eylül 2018'de verdikleri ceza indirimi kanun teklifiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Verdiğimiz ceza indirimi kanun teklifini Cumhur İttifakı'nda bir tezatlık yaşanmaması için beklemeye aldık" ifadelerini kullanmıştı.