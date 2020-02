Numan Kurtulmuş canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, tüm dünyanın İdlib konusunda Esed rejiminin yaptıklarını seyrettiğini belirterek, "Buna karşı olduğunu iddia eden birkaç ülkenin cılız tepkilerinden başka bir şey gelmiyor." dedi.Kurtulmuş, TV 100'de katıldığı "Yüz Yüze" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.İdlib'de Esed rejiminin saldırılarına değinen Kurtulmuş, rejimin kendi halkını bombalamasının oldukça üzücü olduğunu ve birçok sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.Rejimin tek tek insanları öldürerek zafer kazanamayacağını vurgulayan Kurtulmuş, "Dünyada böyle bir şey yok. Bu kan gölü üzerine nasıl oturacaksın? Maalesef bütün dünyada İdlib konusunda rejimin yaptıklarını seyrediyor. Buna karşı olduğunu iddia eden birkaç ülkenin cılız tepkilerinden başka bir şey gelmiyor. İdlib bugün konuştuğumuz değil, dünden itibaren 'ben geliyorum' diyen bir facia. 1 milyona yakın insan, Türkiye sınırının çok yakınına gelmiş durumda. Türkiye'de zaten 4 milyon Suriyeli var bunları da kabul etmesi imkansız, bu yükü taşıma imkanı yok. Bir taraftan da insanlar öldürülüyor, ölümden kaçıyor, buna bir dur denmesi lazım. İlgili bütün tarafların başlayan anayasa sürecinde oturup işin silah, savaş ve çatışma ile değil barış ve müzakere ile çözüleceğinin kapısını açması lazım. Esed güçleri çözümü silahlı bir çözüm olarak görüyor. Masa başında diplomasi ile çözmek yerine 'artık kalan son vuruşlarımı yapayım' derdinde. Bu yanlış bir tavırdır." değerlendirmesinde bulundu.Kurtulmuş, Esed rejimine destek veren ülkelerin bu desteği çekip, muhaliflerle birlikte anayasal süreçleri çalıştıracak komisyona destek olması gerektiğini aktardı."Gelişmelere seyirci kalmayacağız"Bu insanlık katliamlarına sessiz kalınamayacağının altını çizen Kurtulmuş, şöyle devam etti:"Bütün operasyon yaptığımız bölgelerde Türkiye, başta DEAŞ olmak üzere, PKK ve PYD gibi silahlı terör örgütlerine karşı çok yoğun ve başarılı bir mücadele verdi ve veriyor. Biz sözümüzde duruyoruz, ancak bize söz verenler sözlerinde durmuyor. Yerine getirmediği gibi oradaki 4 milyon sivilin üzerine bombalar yağdırıyorlar hem de bizim kontrol noktalarımıza düşmanca tavır sergiliyorlar. Cumhurbaşkanımız net bir şekilde söyledi, Türk askerinin orada şehit edilmesiyle, Türkiye için Suriye politikasında yine bir sayfa başlamıştır. Bundan sonra biz bu gelişmelere seyirci kalmayacağız. Uluslararası mutabakatın bir sonucu olarak hem yerli halkı hem de Mehmetçiklerimizi koruması Türkiye'nin hakkıdır. Biz sadece sınırda çok sayıda DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. HTŞ ile diğer unsurları da etkisiz hale getiriyoruz. Sivil halka zarar vermemeleri için Türkiye elinden geleni yapıyor. Kim olursa olsun bu terör örgütleri temizleniyor. Bu temizlikten rahatsız olan başka terör grupları zaman zaman halka bomba atarak, zarar vermeye çalışıyor. Türkiye terör örgütlerini bölgeden temizlenmesi için hiçbir ayrım göstermeksizin çaba ortaya koyuyor. Bu hem verdiği bir sözün gereğidir hem de terör gruplarının Suriye'nin kuzeyinden olduğu gibi temizlenmesi Türkiye'nin menfaatinedir.""Rusya, Esed rejimini her halükarda ayakta tutmaya çalışıyor"Numan Kurtulmuş, Suriye Milli Ordusu'nun ülkelerinin bağımsızlığı için mücadele ettiğini belirterek, "Türkiye'ye destek veriyorlar, Türkiye'nin yanında şehit veriyor. Türk bayrağı için kendilerini feda ediyorlar. Onlar, kendi illerini kurtarmak isteyen bir özgürlük grubu." dedi.Suriye politikasında Rusya ile Türkiye'nin çok önemli farklılıklarının bugün de devam ettiğinin aşikar olduğunu anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Rusya, Esed rejimini her halükarda ayakta tutmaya çalışıyor. Rejimin politik tercihlerine uygun bir tavır sergiliyor. Ancak diğer taraftan Rusya bölgedeki stratejik müttefiki olarak Türkiye'yi de kaybetmek istemiyor. Türkiye'nin önceliklerini içine sinse de sinmese de anlamaya çalışıyor. Biz Ruslarla belirli bir noktaya geldik, Soçi ve Astana sürecinin en önemli noktası burasıdır. Bütün unsurlar şuna karar verecekler, bu vekalet savaşları daha fazla yürütülemez, Rusya için de Batılı ülkeler için de. Bir an önce ne yapılması lazım? Bir masanın etrafına gelip insanların konuşmaya başlaması bir kazanımdır. Burada Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi bir önemi vardır. Artık herkesin şunu anlaması lazım, Suriye'de hiçbir gücün tek başına silahlarla sonuç elde etme imkanı yoktur. 'Suriye halkı ne istiyorsa o olacak.' diyorsak bunda samimiysek süratle ateşkesin temin edilmesi ve rejim tarafının masaya zorlanması lazım. Biz Suriye'yi kimin yöneteceğiyle ilgilenmiyoruz, demokratik bir sürecin açılmasının şart olduğuna inanıyoruz. Böyle olursa bölgedeki terör örgütleri de tasfiye edilmiş olur. Biz Suriye'de Suriye'nin milli unsurları ile destek halindeyiz. Bu unsurlarla Türkiye iş birliği yapıyor, bunun amacı oranın asli unsurlarına yardım etmektir.""İslam coğrafyasındaki karmaşadan kazançlı çıkan tek ülke İsrail"AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Rusya ile Türkiye Suriye konusunda çakışır mı?" sorusu üzerine, "Hayır öyle bir şey olmaz. Biz bütün meselelerimizi sonuna kadar müzakere ederek çözme yanlısıyız. Bizim bir avantajımız var, Suriye politikasında Amerika ile farklı Rusya ile farklı bir yerdeyiz. Biz herkese aynı şeyi söylüyoruz; sınır bölgelerinden bize terör saldırısı olmayacak, Suriye'nin toprak bütünlüğü korunacak, buralarda konuşlanmış olan terör örgütleri çıkartılacak ve bunların Türkiye içinde faaliyet göstermesini engelleyecek mekanizmalar kurulacak." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin bu konudaki tavrının belli olduğunu aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:"Rusya ve ABD'nin ne sınırı var Suriye ile? Bizim için ise burası bir güvenlik meselesi. Biz burada sulh sağlamazsak sürekli Türkiye'nin başını ağrıyacak. Orada çıban gibi kanayan bir yara var ve biz 'Bu yarayı iyileştirelim.' diyoruz. Bu hem oradaki halkın hem de Türkiye'nin çıkarınadır. Amerika'nın da bu bölgede Türkiye'yi yok sayacağına, kaybetmeyi göze alacağına asla inanmam. Türkiye ile Rusya da stratejik olarak tam bir ortaklık içinde. Dolayısıyla Rusların böyle bir denklemde Türkiye'yi kenara koymasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Bütün bunlar olurken perdenin arkasında elini ovuşturan ve İslam coğrafyasındaki karmaşadan kazançlı çıkan tek bir ülke var o da İsrail. İsrail'in nasıl karlı çıktığını, Trump'ın sözde barış planıyla da görmüş olduk. Dolayısıyla herkesin aklını başına alması lazım."(Sürecek)