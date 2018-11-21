Numan Kurtulmuş Canlı Yayında Duyurdu: Ankara, İstanbul ve Birçok Büyükşehirde Adayımızı Belirledik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, "İstanbul Ankara gibi birçok büyükşehirde adayın kim olacağı belli oldu ancak siyasi etik gereği bunu şimdi söylemek doğru olmaz. Ne zaman açıklanacağı genel başkanımızın takdiri." dedi.

TRT Haber'de açıklamalar yapan kurtulmuş şunları söyledi:

"İSTANBUL, ANKARA ADAYLARIMIZ BELLİ OLDU"

Seçim strateji heyetini sürdürüyoruz. Her hafta bu toplantıyı sürdürüyoruz. Bugün de bu toplantıyı akşam saatlerinde yapacağız. Biz süreci zaten yürütüyoruz. Bu hafta içerisinde kampanya ile ilgili ilk hazırlığı da yapmış olacağız.

Adayların tespiti meselesinde büyük mesafe alındı. İstanbul, Ankara başta olmak üzere adaylar belli oldu. Siyasi etik gereği bizim bunu söylememiz, kulislere sızdırmamız doğru olmaz. Bunun nasıl, ne zaman ilan edileceği genel başkanımızın takdirindedir. Bu hafta sonu ilan edilebilir.

ERDOĞAN - BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Bugün görüşmede, görüşmenin serine göre yerel seçimde işbirliği imkanı nasıl olabilir? Nasıl yapılabilir? Her iki liderin ele alacağı konulardan birisidir. Eğer hakikaten yerel seçimde işbirliği imkanı ortaya çıkarsa bunun detayları konuşulur. Ve sürdürülmeye çalışılır. Sonuçta her iki partinin de milletin de lehine bir sonuç çıkacağını ümit ediyorum.

Numan Kurtulmuş

YEREL SEÇİMLERDE İTTİFAK

Resmi seçim sürecinin başlamasına çok vakit var. Ama sonuçta adaylar belirlendikçe bunlar da kamuoyu ile paylaşılır. İşbirliği imkanı var mı, varsa teknik detayları nelerdir? Bununla ilgili de çalışmaya ihtiyaç var. Her iki partinin yöneticileri olarak bunu dile getirdik. Genel seçimde işbirliği yapmak kolaydı. Yerel seçimde işbirliği yapma imkanının daha zor olduğu zaten biliniyor. Bu zorluklar nasıl aşılabilir? Konuşmanın ana eksenini oluşturacak konu bu olur.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Türkiye son derece başarılı bir süreç yürüttü. Diplomasi, medya ayağı ve hukuk süreci ile yargılama. Kısa süre içerisinde Suudi yetkililerin en üst düzeyden 'evet bu cinayeti bizim adamlarımız işledi' demesini sağladı. Türkiye bunu bir siyasi mesele olarak görmedi. Uluslararası alanda da üstünün örtülmeyeceği şeklinde çalıştık.

"ABD'NİN EMRİ KİMİN VERDİĞİNİ BİLMEMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Faili de belli, ABD bu olayı görmezden gelme gibi bir olayı var. 'Ya ne oluyor, göz göre göre bir adam asit kazanlarında yok edildi' diye sıkıştırıyorlar. CIA gibi bırakın emrin kimin tarafından verildiğini, Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda dolaşan kedinin tüylerinin rengini bile bilen bir örgüt. Bu emri kimin verdiğini ABD'nin bilmemesi mümkün değil.