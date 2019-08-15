Numan Kurtulmuş seçimin röntgenini çekti: Cuma cemaatinden oy kaybettik

31 Mart ve 23 Haziran seçimine ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz muhafazakar Kürtlerden, Cuma cemaatinden, şehirli milliyetçi kesimden oy kaybettik. Ama bunları geri alabilmek için de vakit var, bu sürede yapacaklarımız da belli." dedi.

Numan Kurtulmuş, HaberTürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtladı.

YENİ PARTİ YORUMU

Kurtulmuş, AK Parti'den ayrılıp yeni parti kurma çabası içinde olanlarla ilgili bir soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Politikada birçok şey henüz görünmüyor. Yeni parti kurma çalışmasında olanlar iktidara gelmek için değil, AK Parti zaafı üzerinden yürüyor, Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklı bir politika yürüteceğe benziyor. Cumhur İttifakı'nın yüzde 52'si üzerinden 3-5 puan alma hesapları var. Ama başarı şanslarını ben görmüyorum… Yeni parti kurma çabasından bir AK Parti serüveni çıkmaz. Fazilet Partisi'nden AK Parti'yi kuranlar ayrıldığında iktidara gelecekleri belliydi. Erbakan Hoca'dan ayrılan iktidar olacaktı, Erdoğan gibi güçlü bir lider vardı. Ama ben bu yeni harekette böyle bir şey görmüyorum."

"TÜRKİYE İTTİFAKI" VURGUSU

"Ama önemli olan onların ne yapacağı değil; AK Parti'nin bundan sonra nasıl yol alacağıdır esas soru." diyen Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yol konusunda Cumhurbaşkanımız da bunun ilk adımını attı ve Türkiye İttifakı dedi. Daha kapsayıcı bir dil, milli ve yerli olmak, demokratikleşmek öncelikli hedeflerimiz olmalı. Önümüzde daha 4 yıl var. Bu sürede seçim olmadığı için çok köklü icraatlara imza atılabilir."

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

"Yeni bir sisteme geçildi. CHP de aynı çabada, nitekim Genel Başkan Kılıçdaroğlu öteki çembere ulaşmak gerektiğini söylüyor, yüzde 50+1 önemli diyor. Bundan sonra politika nasıl oynanacak. Dil, üslup ve demokratikleşme yolunda adım atılırsa yeni bir Türkiye yelpazesi oluşabilir."

YEREL SEÇİM ÖZELEŞTİRİSİ

"Hem genel seçim hem de yerel seçimde oylarınız ittifaka rağmen azaldı. Ama 31 Mart tablosu da kalıcı değil. Erdoğan düşmanlığına yönelik bir birlik tablosu oluştu orada. Ama henüz nasıl bir politika izleyecekler onu göremiyoruz. Tamam, AK Parti kaybetti ama 31 Mart'ta gelenler bundan sonra AK Parti karşısında başarılı bir politika izleyebilecek mi? Seçmen oy verdi, kredi verdi ama beklentilerini de koydu; bir zamanlar Tayyip Erdoğan'ın başardığı gibi hemen bu başarılarını ortaya koyabilecekler mi? Unutulmamalı ki birbirine zıt karşıt gruplardan oluşuyor bu cephe. Yüzde 10 barajı çerçevesinde sıralı duruyor olsalar da sizden ayrılacak, Saadet, İYİ Parti ve CHP karşınızda geniş yelpazeli blok oluşturacak. İstanbul seçimi de bunun yansıması değil mi? Doğru, İstanbul seçmeni Türkiye seçmenini yansıtır. Biz muhafazakar Kürtlerden, Cuma cemaatinden, şehirli milliyetçi kesimden oy kaybettik. Ama bunları geri alabilmek için de vakit var; bu sürede yapacaklarımız da belli."