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Numan Kurtulmuş harekatı euronews'e yorumladı: Milletimiz için yeni bir sınav başlamıştır

Numan Kurtulmuş harekatı euronews'e yorumladı: Milletimiz için yeni bir sınav başlamıştır

09.10.2019 19:21Numan Kurtulmuş harekatı euronews'e yorumladı: Milletimiz için yeni bir sınav başlamıştır
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin 'Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından euronews'e konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan etmesi ile askeri operasyonun resmen başlamış olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Milletimiz için yeni bir sınav başlamıştır. Şimdi 82 milyon bütün farklılıklarımızı bir kenara bırakarak Mehmetçiğimize dua edeceğiz." dedi.

Ailelerin evlat acısı yaşamamalarını ve Türk bayrağının en yükseklere çıkmasını temenni ettiğini ekleyen Kurtulmuş, "Suriye'nin kuzeyindeki kardeşlerimizin hakkını hukukunu koruyabilmek için Türkiye'ye Allah'ın fırsat vermesi için dua edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
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Numan Kurtulmuş, Euronews, AK Parti, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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