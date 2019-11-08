Haberler » Politika » Numan Kurtulmuş Kars'ta - Haber

Numan Kurtulmuş Kars'ta

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Kafkas Üniversitesi'nin 2019-2020 akademik yılı açılışına ve AK Parti Kars İl Başkanlığının İl Danışma Meclisi Toplantısına katılmak üzere Kars'a geldi.

08.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:45 Numan Kurtulmuş Kars'ta
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Kafkas Üniversitesi'nin 2019-2020 akademik yılı açılışına ve AK Parti İl Başkanlığının İl Danışma Meclisi Toplantısına katılmak üzere Kars'a geldi.

Eşi Sevgi Kurtulmuş ile Kafkas Üniversitesini ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'u Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve eşi Ayşegül Kapu ile protokol üyeleri karşıladı.

Kurtulmuş'a 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın eşlik etti. - KARS

Kafkas Üniversitesi, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Kars, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
15:19   Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da
15:06   HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen Açıklaması
14:49   İçişleri Bakanı Soylu, "Avrupa, Amerika, Rusya ne derse desin biz bu bölgeye huzuru getireceğiz"...
14:43   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletimize sözümüzdür; Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz"...
14:39   Lösemi hastalığına maskeyle dikkat çektiler
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:38:02