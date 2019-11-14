Numan Kurtulmuş kritik görüşmeyi değerlendirdi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Daha 3 gün evvel son derece yakışıksız, seviyesiz bir mektup yazmıştı. Cumhurbaşkanımız dün akşam mektubu Trump'a iade etti. Bu ancak etkin bir dış politikayla olur" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş İstanbul Aydın Üniversitesi'nde 'Türkiye'yi Geleceğe Taşımak' konulu konferansta konuştu. Konferansa Kurtulmuş'un yanı sıra İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER) Müdürü Prof. Dr. Ömer Özyılmaz ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Kurtulmuş, seminerde Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DÜN AKŞAM MEKTUBU TRUMP'A İADE ETTİ"

Türkiye'nin etkin bir dış politika uyguladığını ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, "Devlet başka telden millet başka telden çalamaz. Etkin bir dış politika işte dün akşamki örneği verdim. Daha 3 gün evvel Amerikan Başkanı 'Eğer bu operasyonu yaparsanız sizi haddinizi bildiririm, ekonominizi ters yüz ederim' diye son derece yakışıksız, seviyesiz bir mektup yazmıştı. Türkiye dış politikada o kadar etkin bir şekilde ipleri koparmadı. Müzakereye devam etti ve Cumhurbaşkanımız 'buyurun bu gönderdiğiniz mektup' diye dün akşam mektubu Trump'a iade etti. Bu ancak etkin bir dış politikayla olur. Aynı zamanda hem Ruslarla hem Amerikalılarla konuşuyorsunuz Rusların Suriye politikası bambaşka, Amerikalıların bambaşka. Her ikisine de aynı şeyi söylüyorsunuz yani birine başka diğerine başka bir şey demiyorsunuz. Hedefimiz belli Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri kalmayacak ve bir terör devleti kurulmayacak. Bunu Ruslara da AB'ye de Amerikalılara da söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ALLAH AŞKINA DEAŞ DENİLEN BU ÇETEYİ YA DA PYD/YPG DENİLEN ÇETEYİ NİYE DESTEKLİYORLAR"

Toplumlarda görüş farklılıkların daima olacağını ancak milli konularda beraberlik sağlanması gerektiğine dikkat çeken Kurtulmuş, "Örnek olsun diye söylüyorum en son Barış Pınarı operasyonu çerçevesinde yaklaşık halkımızın yüzde 85'i operasyona destek verdi. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Bugün Allah aşkına DEAŞ denilen bu çeteyi yada PYD/YPG denilen çeteyi niye destekliyorlar? Bizim Türkiye'nin çocukları olarak üzerimize düşen bir sorumluluk da büyük resmi görmektir. Bir asır evvel Osmanlı cihan devletinden sonra bu coğrafyayı darmadağın ettiler. Şimdi oyunun ikinci perdesini yüz sene sonra oynamaya çalışıyorlar. Sadece bir terör örgütü diye bakmayın onun arkasında nice siyasi destekler olduğunu biliyoruz. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir iradeyi ortaya koyarak Türkiye'nin yolunu açtı. Ayrıca kamu diplomasisi dediğimiz yabancı basının bir şekilde yönlendirilmesi de çok güzel bir şekilde gerçekleştirildi. Bunların hepsinin üzerinde de Cumhurbaşkanımız tabiri caizse bir kuyumcu titizliğinde bütün bu politikaların hepsini gayet güzel günün gününe takip ederek bir sonuç aldık. İnşallah önümüzdeki dönemde de Ortadoğu'daki bütün halkların da öncüsü, sözcüsü olan bir ülke olacağız. Dün söylüyor ya 'Bizim Kürtlerle aramız iyidir' diyor bu coğrafyanın her yerinde yaşayan Kürtler bizim kardeşlerimizdir" diye konuştu.

Seminerin sonunda ise İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Numan Kurtulmuş'a hediye takdiminde bulundu.

(Hasibe Karadağ-Alper Suat Tutaşı/İHA)

Kaynak: İHA