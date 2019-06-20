Numan Kurtulmuş: Kürtler 23 Haziran'da Binali Yıldırım'a oy verecek

İstanbul Sultanbeyli'de düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı Kardeşlik Meclisi toplantısına katılan Numan Kurtulmuş, toplantının ardından Rûdaw'a konuştu.

Kurtulmuş, "Kürt kardeşlerimiz her zaman bizlere, Recep Tayyip Erdoğan'a destek oldular. Bu süreç içerisinde Türkiye'ye ve özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yapılan hizmetleri yakinen biliyorlar" dedi.

"KÜRT KARDEŞLERİMİZ YILDIRIM'A OY VERECEK"

İstanbul seçimlerine de değinen Numan Kurtulmuş, "Bu seçimde de ben İstanbul'daki Kürt kardeşlerimizin daha güzel hizmetler için, birlik ve beraberlik için Binali Yıldırım beye oy vereceklerini ümit ediyorum. Sahada da onu görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.