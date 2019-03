Numan Kurtulmuş: "Milletimiz Cumhur İttifakı'nın Karşısındaki İttifaka Geçit Vermeyecek"

Kaynak: İHA

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Sakarya'nın Hendek ilçesinde katıldığı aday tanıtım programında, "25 il ve ilçede çukurlar kazıldı. O çukurların içerisine bu aziz milletimizin gelecek ve istikbali gömülmeye çalışıldı. Allah'a çok şükür o çukurları kazanlar, o çukurlarda kendileri boğuldular ve kendileri kaldılar" dedi.AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Sakarya'nın Hendek ilçesinde aday tanıtım programına katıldı. Miting havası içerisinde geçen programda konuşan Kurtulmuş, "İnşallah rekor sonuçlara Sakaryamızda da ulaşacağız. Türkiye'nin bu seçiminin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gözden geçirelim. Türkiye geçtiğimiz 6 yıl içerisinde maalesef çok vahim olaylarla karşı karşıya kaldı. Yaşadık ve gördük Türkiye büyük badirelerden geçti. Dik durduk ve süreçleri geride bıraktık" dedi."Çukurları kazanlar, o çukurlarda kendileri boğuldular ve kendileri kaldılar"Kurtulmuş, "Yıkılan AKM'nin önüne Apo'nun posterlerini astılar, meydanlarda yaktıkları ateşlerde ay yıldız bayrağımızı atarak yaktılar. Dik durduk o süreçlerden geçtik. Mesele 2 tane ağaç meselesi değildi mesele; Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi boyunca en düşük faiz seviyesine inmesiydi. Türkiye'nin IMF ile bağını koparmasıydı. Bu beylerin istediği Türkiye'nin, gavurun karşısında el avuç açarak dilenmesidir, Türkiye'nin dünya egemenleri önünde tek ayak üzerinde terbiye salonlarında beklemesidir. 17-25 Aralık'ta planlananlar yapılsaydı bugün Türkiye'de ne hükümet ne de parlamento kalacaktı. 17-25 Aralık'ta geride kaldı, çok şükür onu da aştık. Arkasından 6-8 Ekim olayları; başkaldırı, dağın gölgesindeki siyasi parti, kendi merkez yürütme kurullarında aldığı karar ile kardeşlerimizi Kürt halkını bölgede yaşayan insanlarımıza hayatı zehir edecek bir başkaldırı provası gelişti. 25 il ve ilçede çukurlar kazıldı o çukurların içerisine bu aziz milletimizin gelecek ve istikbali gömülmeye çalışıldı. Allah'a çok şükür o çukurları kazanlar, o çukurlarda kendileri boğuldular ve kendileri kaldılar" diye konuştu."Her şeyden önemli olarak sandığı görüyoruz"Milletin iradesinden başka hiçbir iradenin kendileri için geçerli olmadığını ve sandık sonuçlarının önemine değinen Kurtulmuş, "Türkiye'de tam rahata ereceğimizi düşündüğümüz bir anda 15 Temmuz gecesi karşımıza çıktı. O gece vatandaşlarımız nelerin yaşandığını çok iyi biliyor. Cumhurbaşkanımız ve milletimizin kararlılık, cesaretiyle FETÖ'cü hainlerin dışarıdaki iş birlikçileri ile hazırladığı Türkiye'nin en kanlı darbe teşebbüsü aynı gece içerisinde yok edildi, püskürtüldü. O gece başkası olsa kaçacak yer arardı. 15 Temmuz'u da geride bıraktık. Bu yaşananlardan herhangi birisi Avrupa ülkelerinde yaşansaydı ne devlet, ne de sistem kalırdı. Bunların hepsini sizin iradeniz, duanız ve 100 milyonlarca Müslüman kardeşlerimizin dualarıyla bertaraf ettik. Bu bir seçim diyorlar evet bir seçim. Biz siyasi geleneğimiz gereği, her şeyden önemli olarak sandığı görürüz. Milletin iradesinden başka hiçbir irade bizim için geçerli değildir. Sandık ne diyorsa baş göz üstüne. Biz Cumhuriyet Halk Fırkası gibi değiliz. Biz 12 Eylül'de siyasetin yönünü kesip iktidarları paletlerin şakırtılarıyla değiştirmek isteyenlere asla selam durmayız. Biz Türkiye'de demokrasiyi savunuruz, sandıktan kim çıkıyorsa baş göz üstüne" şeklinde konuştu."Milletimiz Cumhur İttifakı'nın karşısındaki ittifaka geçit vermeyecek""Milletimizi uyarmak, Türkiye'nin durumunu tespit etmek bizim siyasetçiler olarak vazifemizdir. 6 tane olay 6 yıl içerisinde oldu ve onları saydım. 6 olayın her birisi beka meselesidir" diyen Kurtulmuş, "Hesapları bozduk çok şükür. Şimdi beka meselesi niye var diyorlar. Eğer her birisi Türkiye'nin bekasını tehdit eden bu olayların içerisinde bazı siyasetçiler olmasın biz bekadan bahsetmeyiz. Bizim için asıl olan sandıktır. Milletimiz geçtiğimiz 6 tane önemli olayda milli iradenin yanında durduysa, istikbal ve istiklalinin yanında durduysa bu seçimlerde de sandıklarda Cumhur İttifakı'nın karşısındaki ittifaka geçit vermeyecek, yol vermeyecek, oy vermeyecek ve onları seçmeyecektir. AK Parti ve MHP burada iki partiyiz. Bizim bir fikri ortaklığımız geçmişimiz var. Son 2 yılda beraber milli meselelerde, teröre karşı mücadelede, Türkiye'nin emperyalizme karşı mücadele ediyoruz. Güçlü ve büyük Türkiye idealinde yan yana omuz omuzayız. Kapsamımız, hedefimiz, istikametimiz belli. Güçlü ve büyük Türkiye'yi koruma istikametinde hareket ediyoruz. Karşımızda da bir ittifak var, CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi 4 parti yan yana gelmiş. Bu partilerin yöneticilerine deseniz ki alın şurası masa ve birer kağıt verdik deseniz Türkiye ile ilgili ortak 4 cümle söyleyin deseniz 4 tane ortak cümle kullanamazlar. Lafa gelince İYİ Parti ile CHP olarak beraber iş yapıyoruz diyorlar, biz açıkça ittifakımızı millete söylüyor ve milletten destek alıyoruz. Bu zihniyete sandıklarda cevabını vereceksiniz. Burada da Türkiye demokrasisi kazanacak. Bu millet sandıklara sahip çıkıyor ve yine sahip çıkacak. CHP'nin doğru söylediği bir söz var. Sloganları Mart'ın sonu bahar diyor, evet doğru. Mart'ın sonu bahar hiç endişe etmeyin, inşallah Cumhur İttifakı açık ara birinci çıkarak, Türkiye, güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yürüyüşüne devam edecek. Bizim amacımız sadece oylara talip olmak değil, insanların gönüllerini, zihinlerini kazanmak ve ortak hedefler doğrultusunda güçlü, büyük Türkiye hedefinde milletimizle hep beraber yürümektir" ifadelerini kullandı.