- Numan Kurtulmuş'tan Amerika ve AB çıkışı

Kaynak: İHA

- Numan Kurtulmuş'tan Amerika ve AB çıkışıNuman Kurtulmuş: "Sen Amerika'ysan biz Türkiye'yiz. Sana bakarak hizaya gelecek değiliz"Numan Kurtulmuş Gazi ve Şehit aileleri ile buluştuAK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş;"Türkiye şu anda henüz Süper Lig'de değil ama play-off oynuyoruz"ESKİŞEHİR - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Sen Amerikaysan biz Türkiyeyiz. Sana bakarak hizaya gelecek değiliz" dedi. Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Eskişehir'e gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş ilk olarak İnönü Savaşları Bozüyük Şehitliğini ziyaret etti. Ardından İnönü Belediyesi Hizmet Çarşısının açılışına katılan Kurtulmuş, daha sonra Uluönder Mahallesinde gerçekleşen mitinge katıldı. Son olarak sivil toplu kuruluşu temsilcileri ve hemşehri dernekleri ile kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya katılan Kurtulmuş, Amerika ve Avrupa Birliği ile ilgili sert sözler söyleyerek, "Bu memlekette siyaset yapmak için 3 temel şeyin olması lazım. İddia, irade ve ahlak. İddiası iradesi ve ahlakı olmayan bir siyaset Türkiye'yi taşıyamaz. Türkiye olarak büyük bir iddiaya sahip olmak durumundayız. İddiamız nedir? Yeniden güçlü, büyük Türkiye olmak. Sanayisiyle, teknolojisiyle, eğitimi ile sanatı ile, kültürü ile, ekonomisi ile yeniden güçlü büyük Türkiye olmak. Ele güne el avuç açan, ele güne teknolojik olarak destek isteyen, ya da maddi olarak destek isteyen bir ülke olmamalı. Başkasına muhtaç bir Türkiye değil, kendi ayakları üstünde dikilen bir Türkiye. Avrupa'nın, Amerika'nın, IMF'nin vesairenin terbiye ettiği bir Türkiye değil, hizaya soktuğu bir Türkiye değil, tarihten aldığı güçle bugün dünyada güçlü bir şekilde rekabet edebilen bir Türkiye. Şimdi görüyorsunuz S-400 krizini. Adam diyor ki benim savunmaya ihtiyacım var. Kilis'e adam bombayı atıyor, insanlarımız ölüyor. Yaşadık bunları. Sınır ilçelerimize atıyor, insanlarımız ölüyor. Benim savunma şemsiyesine ihtiyacım var. Sen ver, vermez. Ben o zaman Ruslardan S-400 alacağım, alamazsın. Eğer alırsan ambargo diyor. Lafı başka şekilde dolaştırıyor. Önce şunu söyleyeyim. Sen Amerikaysan biz Türkiyeyiz. Sana bakarak hizaya girecek asla değiliz. Allah nasip eder, bu istikrar böyle devam ederse, Türkiye Allah'ın izniyle kendi savunma şemsiyesini önümüzdeki çok kısa bir sürede kuracaktır. Benim ne sana ne S-400'lere ihtiyacım olmayacak. Ama kusura bakma bunun kararını verecek olan Türkiye'dir. Avrupa Birliği'ne bakıyorsunuz. AB diyor ki Türkiye ile müzakereleri askıya alırız. Türkiye ile müzakere yapılmamalıdır. Biz Türkiye olarak hazırız, masaya bütün dosyalarımız hazır bir şekilde getiririz, bütün fasılları aştığınızda konuşmaya hazırız, ama kusura bakmayın parmağınızı sallayarak Türkiye'yi terbiye etme unsuru ile herhangi bir şey yapamazsınız. Biz AB'nin bekleme salonunda tek ayak üstünde bekletilecek bir ülke değiliz, siz Avrupa Birliğiyseniz biz de Türkiyeyiz" ifadelerini kullandı."Türkiye şu anda henüz Süper Lig'de değil ama play-off oynuyoruz"Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu futboldan örnek vererek açıklayan Kurtulmuş, "Türkiye bulunduğu yerden daha ileri gitmek durumundadır. Hani bisiklete binenler için söylenir ya, durduğunuz zaman, pedalı çevirmezseniz düşersiniz. Türkiye pedalı çevirmek mecburiyetindedir ve Allah'ın izni ile çevirip daha ileri gidecektir. Türkiye şu anda dünyanın en büyük 13'üncü ekonomisi. Allah nasip ederse satın alma paritesi bakımından birkaç yıl içerisinde Türkiye dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olacak. Futbol ile başladık. Futbol tabiri ile başladık. Türkiye şu anda henüz Süper Lig'de değil ama play-off oynuyoruz. Play-off da şampiyon olacağız ve bir üst lige çıkağız Allah'ın izni ile. Hep beraber sizin gayretiniz ile, bütün milletimizi gayreti ile dayanışma içerisinde çıkacağız inşallah" diye belirtti.