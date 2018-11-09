Numan Kurtulmuş'tan Türkçe Ezan Açıklamalarına Sert Tepki

09 Kasım 2018 Cuma 17:30



09 Kasım 2018 Cuma 17:30

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş son günlerde yaşanan Türkçe ezan tartışmasıyla ilgili konuştu. Kurtulmuş, "18 sene bu memleketin minarelerinde 'Tanrı uludur, Tanrı uludur' diye ezan okundu. Hala aynı kafada olan birileri kalkıyor diyor ki tekrar ezanı Türkçe okutalım. Ne yazık bu kadar çok milletten uzak olunmaz" diye konuştu.Gençlere birçok alanda hizmet verebilecek bir eğitim platformu olarak tasarlanan Akademi Beyoğlu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Kurtulmuş, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile geniş tabanlı bir altyapıyla oluşturulan akademinin gençler için önemli bir merkez olacağına dikkat çekti. Ardından 26 sınıfı bulunan öğrencilere birçok branşta eğitimler verecek olan merkezin açılış kurdelesi kesildi, katılımcılar alanı gezdi. Sonrasında Kurtulmuş ve Başkan Demircan Gazeteci Veyis Ateş'in moderatörlüğündeki panelde gençlerle bir araya geldi. Panelde konuşan Kurtulmuş, CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın gündeme getirdiği ezanın Türkçe okunması konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu."Birileri kalkıyor diyor ki tekrar ezanı Türkçe okutalım""Bizim gibi iddialı medeniyetlerin hedeflerinin de çok büyük olması lazım" diyen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin gününü gün etmek şansı yoktur. Çok büyük mesafe aldık ama henüz dünyanın birinci liginde değiliz. Türkiye'nin teknoloji tarihi aynı zamanda ihanet tarihidir. Birçok alanda 50 bin tane ihanetle Türkiye karşı karşıya kalmıştır. PYD ve YPG diye iki örgüt oluşturdular. Şimdi de bu örgütü siyasi bir kimlik haline getirmeye çalışıyorlar. PKK kötü, onların başlarına ödül koyuyoruz. PYD, YPG iyi bir siyasi örgüt, hatta açıklamayı da yapıyorlar; 'PYD, YPG bizim için terör örgütü değildir'. Suriye'nin Irak'ın kuzeyinde bir terörle ilintili bir devlet oluşturmaya gayret ediyorlar. Siyasi bir tartışma olsun diye söylemiyorum ama o kadar çok milletten ayrışmış, milleti öteki olarak gören milletini o kadar çok değersiz bir kitle olarak telakki eden bir zihniyeti vardı ki örnek olsun diye söylüyorum. 18 sene bu memleketin minarelerinde 'Tanrı uludur, Tanrı uludur' diye ezan okundu. Hala aynı kafada olan birileri kalkıyor diyor ki tekrar ezanı Türkçe okutalım. Ne yazık bu kadar çok milletten uzak olunmaz" diye konuştu."Tecrübe vermeyi hedefliyoruz"Gençlerin eğitimleri ve yetenekleriyle teknolojiyi her alanda yakalaması gerektiğini ve Akademi Beyoğlu'nda gençler için birçok etkinlik hazırlandığını dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Gençlerimize, yavrularımıza hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar tecrübe vermeyi hedefliyoruz. İletişimin güçlü olduğu bu dünyada özellikle güzel sanatlarda, sinemada, tiyatroda kişisel eğitimlerini gerçekleştirecekleri atölyelerimiz var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL